《遊戲王 怪獸之決鬥 決鬥者遺產：連結進化》Switch 四月推出

日本 Konami 預定於 2019 年 4 月 25 日在 Nintendo Switch 主機上推出，定價 3,000 日圓，以人氣動漫與卡牌遊戲《遊戲王》為題材的《遊戲王 怪獸之決鬥 決鬥者遺產：連結進化》（Yu-Gi-Oh！Duel Monsters Legacy of the Duelist～Link Evolution～／遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ レガシー・オブ・ザ・デュエリスト：リンク・エボリューション，中文名暫稱），官方特地公開遊戲最新畫面讓玩家們欣賞。

本作為一款將官方目前在全球 75 個國家．地區發行，還推出「高橋和希」老師漫畫／動畫版本的人氣卡牌遊戲《遊戲王》的規則玩法與卡牌搬到 Switch 主機上全新推出的系列最新卡牌遊戲。在遊戲中，將會收錄從最初期的動畫版《遊戲王 怪獸之決鬥》到目前最新版《Vrains》合計六款作品包括武藤遊戲、遊城十代、藤木遊作等系列決鬥者齊聚一堂，並收錄多達 9,000 張以上卡牌讓玩家們收集使用，在對戰規則方面，也將會對應實體 OCG 卡牌的最新規則「新大師規則」與「連結召喚」等要素，讓玩家們可以盡情享受最火熱的《遊戲王》卡牌對戰魅力！

而除了單人模式 AI 卡牌對戰之外，本作也將會對應線上對戰要素，讓玩家們可以使用自己自豪的牌組，與其他全世界的玩家們一較高下。在線上對戰方面，除了有玩家們實際交鋒的對戰玩法外，還將會收錄可以讓玩家們依照自己積分來爭取排行榜上位成績的「排名戰」（ランキング戦），以及卡牌擴充包現拆現組的「Booster Draft 戰」（ブースタードラフト戦）等多種玩法，也是喜歡《遊戲王》卡牌對戰的玩家們務必要來挑戰看看的唷！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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