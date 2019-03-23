動畫劇場版《知道天空有多藍的人》 10 月上映　二次初戀含苞待放

以電視動畫《我們仍未知道那天所看見的花名。》而知名的長井龍雪導演、腳本家岡田麿里、角色設定兼總作畫監督的田中將賀，神級製作群再度集合製作的劇場版動畫新作《知道天空有多藍的人（空の青さを知る人よ）》，今日公布將在 10 月 11 日於日本正式上映。

一同公布的主視覺中描繪了一位坐在車頂並且帶著貝斯、仰望著天空的少女，宣傳詞則是「既揪心又不可思議、第二次初戀的故事。」這將會是另一篇感動人心的青春愛情故事嗎？

（Gamebase）

長井導演表示這次《知道天空有多藍的人》故事的舞台依舊是在埼玉的秩父，與《我們仍未知道那天所看見的花名。》、《好想大聲說出心底的話。》將是三部曲作品，這次將要講一個為了成為自己理想中樣子的角色們的故事；岡田麿里則說這是他創作到目前覺得最簡單的一個故事，也是一個雖然沉靜但放入許多心思的故事。無法成為更好的自己、所以更加堅定的想要找尋一些什麼的故事，希望觀眾們都會喜歡；而角色設計兼總作畫監督的田中也說，以往是將秩父這個舞台當作作品的一個著眼點，但接下來會變成未來創作作品的出發點。本作將在今年的 10 月 11 日於日本正式上映。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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