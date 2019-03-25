英國YouTuber挑戰打造《隻狼》裝備：「機關斧」丶「機關傘」

【Sekiro 隻狼． PC Games】Colin Furze是一位發明家（自稱），他在過去便時常運用自身的技術和膽識去挑戰重現各式各樣的動漫和遊戲裝備，曾嘗試過《復仇者聯盟3：無限之戰》的「浩克破壞者裝甲」，今次他要挑戰製作《Sekiro 隻狼》中的真實版裝備：「機關斧」丶「機關傘」

Colin Furze是一位發明家（自稱），他在過去便時常運用自身的技術和膽識去挑戰重現各式各樣的動漫和遊戲裝備，曾嘗試過《復仇者聯盟3：無限之戰》的「浩克破壞者裝甲」以及整套的《刺客教條：梟雄》暗殺道具組，每一次的創作都獲得了不少玩家關注。

瘋狂發明家 Colin Furze（Gamebase）

而他的名聲也隨着多次的創作後開始獲得各個遊戲場商的關注，近期Activision與From software便為了推廣近期正式推出的新作《隻狼》，決定與Colin Furze進行合作，讓他來嘗試打造可實際運作的「機關斧」與「機關傘」，前者已在遊戲上市前完工，但後者還有些問題需處理。

在遊戲中玩家要收集這些義手忍具，才能讓佛雕師安裝在忍義手上。（Gamebase）

忍斧的製作上沒有太大的問題，但忍傘所帶來的挑戰就大上許多，除了達到完善的收放運作外，還得考量完工的過重問題，Colin Furze在試作期間便發現要裝上足以形成鐵傘的鐵片重量就超過10公斤，雖然透過些許的輔助握把和馬達運作後，可搭載在手上運作的鐵傘以並非不可能達成的事，但依然需要一些調整才能達到其認為完工的標準。

較為完整的《隻狼》現實版「機關斧」與「機關傘」展示影片還未完工，但已預計會在下禮拜正式推出，在此之前玩家可先訂閱其YouTube頻道來持續追蹤，順便看看他個人的其他創作，見識一下這位英國YouTuber的種種風狂創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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