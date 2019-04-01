多位荷里活明星參演！真人解謎遊戲《Telling Lies》最新PV公開

Annapurna Interactive 宣布，預定於 2019 年在 PC平台上推出一款以真人寫實影像為主題的新作遊戲《Telling Lies》，並公開遊戲最新宣傳影片讓玩家們搶先確認。

《Telling Lies》為之前曾開發製作《Her Story》、《#WarGames》等著名真人影視互動遊戲的「Sam Barlow」全新打造的新作冒險解謎遊戲，玩家們在遊戲中將針對儲存在持有者不明的筆電內，從美國國家安全局偷盜出來，記錄四名人物個人生活的膨大影像資料中進行調查，揭開背後隱藏不為人知的衝擊性事件真相！



在這次遊戲中，同時也保留了「Sam Barlow」遊戲的一貫風格，除了邀請包括曾在《蜘蛛人：返校日》等電影演出的「Logan Marshall-Green」、曾在《X戰警：天啟》電影飾演暴風女的「Alexandra Shipp」、曾在《亞果出任務》等電影參與演出的「Kerry Bishé」等眾多知名好萊塢演員參與演出，讓玩家們可以透過真人影視的表現方式來進行遊戲體驗之外，在影像攝影與實際遊戲化方面，也將再度由之前曾參與《Her Story》製作的英國 Furious Bee Limited 負責。



而在這次官方所釋出的影片方面，據官方表示，在遊戲內，將會收錄多達 96 個小謊與 1 個大謊等眾多謊言，來欺騙搞亂玩家們的判斷與決定，也為遊戲故事帶來一波又一波的高潮與驚奇，玩家們必須慎用自己的智慧判斷，才能找出最後的真相，解開這次事件隱藏的秘密！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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