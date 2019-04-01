《明日方舟》中國期待手遊最新封測試玩　獸耳少女與世界未日？

【明日方舟 手遊封測】中國的期待手遊新作《明日方舟》開始了第三次的封測「收束測試」，封測由即日起至4月8日結束。有別於前兩次此次測試不限帳號，筆者決定嘗鮮下載試玩，為大家介紹這次遊戲的特色和吸引之處。

明日方舟的主畫面。雖然大部分功能與傳統手遊無異，但遊戲的UI設計十分時髦，為玩家帶來不少新鮮感。（遊戲截圖）

《明日方舟》是鷹角網絡推出的第一套新作。相信不少玩家都對《少女前線》、《碧藍航線》等作品有所認識，明日方舟就是由少前的前美術，海貓絡合物擔任制作人開發的新遊戲，而日服將由艦B在日本的代理Yostar發行。

正因方舟與正在流行的少前和艦B有一定淵緣，所以成為中國二次元手遊（二次元是中國稱呼動漫類作品的代稱）最受期待的新作之一。去年12月台北電玩展時龍成網路亦宣布取得了方舟的港台經營權，意味遊戲除會在日韓上市外，還會推出繁體中文版。

Yostar在去年12月日本舉行的Comic Market 95上，展示的明日方舟痛車。（歐敬洛攝）

不限號封測 帳號會在結束後重置

首先說明這次公測與過去兩次封測不同並不限帳號，但同樣刪檔，測試結束後會把玩家的帳號重置，所有課金購買的道具會以一定倍率在正式開服時回贈。據悉遊戲最快會在4月尾左右公測。

遊戲的故事講述正處於天災後混亂，到處戰火的世界。人類發現天災帶來了神秘的源石，能帶來科技的發展變革但同時帶來「感染」。主角就是領導一個感染者群的醫療組織，羅德島的「博士」。

明日方舟的遊戲類型是塔防遊戲TDG，玩家需透過在場上佈陣，防止敵人突破。角色主要分為近戰、遠攻、補血、控場及輔助類別，攻擊亦分為物理及魔法兩種。細分職種共有8職，各有特色。

遊戲中角色分為8個職，大致可分為近攻、遠攻、防守及輔助4類，攻擊亦分為物理及魔法。（遊戲截圖）

考驗佈陣和判斷的塔防遊戲

作戰開始時遊戲會提示敵人的進攻方向，玩家接下來可根據需要佈置角色，每名角色都有攻擊／技能的範圍，而且有方向限制。一旦佈置角色就不能切換角色位置及面對方向，只能撤退角色後再重置，而每名角色撤退後均有冷卻時間，因此遊戲除考驗角色庫存外，還考驗玩家對戰場的認識和判斷力。

戰鬥中的情況，玩家目的是在圖上配置角色，阻止敵人從紅圈走至藍圈中。（遊戲截圖）

戰鬥流程簡介

轉蛋及招募取得角色

遊戲獲取角色的方法有三種，第一是直接課金抽蛋，第二是招募。所謂招募和艦娘類遊戲的「建造」差不多，不同的是招募時間自設，系統會根據招募時間長短和招募範疇，隨機抽中角色。

第三種是通關贈送，多個關卡首次通關時都會送指定角色。這遊戲要求的是玩家角色存庫，不同職種均有用處，初期贈送的3至4星角色還是有相當用處的。

另外值得一提是，這遊戲沒有「複製人」概念。抽角色時會獲得相應憑證，儲存一定數量憑證後可直接在商度換當期抽蛋的Pickup角色，可算是一種補底機制。

與艦娘類遊戲不同建造不是投入資材後跳出時間，招募是自行設時間後隨機抽出角色。（遊戲截圖）

遊戲中亦有普通轉蛋，轉蛋是方舟取得角色的最簡單直接方法，習慣少前或艦B的可能會不太習慣。（遊戲截圖）

集後勤與小房子系統一身的基地

除了戰鬥外，這遊戲還有一個很有特色的基地系統。基地系統有如後勤，如在基地中可建造貿易站、制造場等，定期生產及回收資源。基地還有設施可以增加角色信賴度，宿舍讓角色恢復疲勞。但因建設基地受遊戲故事進度所限，暫時已開放的設施並不多，有待公測更多時間測試後才能深入鑽研玩法。

基地系統的介面有點像Fallout的味道，玩家可以自行縮小放大，觀看每個房間的運作。（遊戲截圖）

製作用心 值得期待的新作

總括而言，遊戲的介面和美術非常出色，為同類遊戲中少見，相信不少初接觸明日方舟的玩家，都會被其濃厚的氣氛和時髦設計嚇一跳。雖然遊戲中角色並非3D設計，Live2D亦暫時僅限商店的店長，但故事模式中的穿插CG和特寫的演出，可見製作組的用心。

方舟遊戲核心是角色遊戲，因角色強度需要素材和經營票強化，遊戲目標就是玩家花時間重覆關卡農素材，並利用基地系統配合變強通關。至於守塔的玩法在同類遊戲中較為罕見，玩家可以從中找到一定新鮮感。

課金在公測中每顆純源石可換180個合成玉，每6000合成玉一次10抽。若以198人民幣購買40顆純源石計算，即每次10抽花費168人民幣，折合約3000日圓左右。在不計算首充兩倍優惠或任何禮包下，課金額和傳統日系遊戲一樣。由於方舟吸引的客群不少來自少前及艦B的玩家，初期需要課金才能大量入手角色或會讓人不習慣。

現時遊戲測試至4月8日結束，官方現正收集意見，想嘗鮮的玩家可以直接前往官網或bilibili遊戲頻道下載試玩。

連結：【官方網頁】【Bilibili遊戲官網】