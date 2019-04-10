《劍靈》核心開發成員共聚　推出新3D動作RPG遊戲《Project EVE》

同樣由韓國知名插畫家「金亨泰」領軍的 Shift Up 宣布，預定於 PC Steam／PS4／Xbox One 等平台推出一款新作遊戲《Project EVE》與玩家們見面。

《Project EVE》為一款以過去曾擔任《劍靈》等人氣大作美術總監的金亨泰為首，網羅過去《劍靈》核心開發成員們，以及家機遊戲開發人才齊聚一堂，以家機跟 PC 作為平台的新作遊戲，也是官方以全球 3A 世界規模級遊戲開發作為目標所推出的第一款作品。本作為一款以末日世界做為舞台的動作RPG遊戲，搭配高品質的畫面演出與爽快動作性，將帶給玩家們前所未有的全新動作冒險體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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