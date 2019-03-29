【SKE48:偶像紀錄片】松井珠理奈退《Produce 48》成員重回舞台

日本偶像團體SKE48即將推出第2部紀錄片來紀錄成軍十週年，當中紀錄下她們恆常練習的日常和表演，以及見證松井珠理奈以194,453票成為前田敦子、大島優子、指原莉乃與渡邊麻友後的第5個總選舉冠軍。

沒有了松井珠理奈的SKE48成員都顯得非常擔心，日以繼夜練習希望做好每個表演。（電影公司提供）

紀錄片名為《SKE48: 偶像 （珠理奈缺席的夏天）》，松井珠理奈於去年宣布參加韓國Mnet大型選秀節目《Produce 48》，她跟HKT48的宮脇咲良可謂是日AKB48中最受觸目的代表，不過松井珠理奈這個決定令SKE48失去台柱，令到成員非常擔心！

當時松井珠理奈被視為宮脇咲良的勁敵。（網上圖片）

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其後松井珠理奈因健康問題，宣布暫停所以演藝活動，更在《Produce 48》中宣告退賽，全面休息，而在2018年的夏天，餘下的成員更要在沒有松井珠理奈的情況下繼續進行表演，改由世界選拔總選舉第二名的須田則代為擔任中央位置成員。幸運地在兩個月後，松井珠理奈很快便重新投入演藝活動，再次跟SKE48的成員一同登上舞台，更紀錄下她們的淚水和鮮為人知的辛酸史。

SKE48: 偶像 （珠理奈缺席的夏天）》將於3月30日上映。（電影公司提供）

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《SKE48: 偶像 （珠理奈缺席的夏天）》預告片