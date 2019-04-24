【Cuphead攻略 Switch】茶杯頭好難玩？ 6個貼士助你克服難關！

享譽全球的獨立遊戲《Cuphead》茶杯頭終於移植至Switch，此作以高難度見稱，玩不慣平台遊戲的玩家可能會有點吃力，以下提供一些貼士，可以令遊戲玩起來輕鬆不少。

1. 開局馬上購入Smoke Bomb（衝刺無敵）

在遊戲剛開始不久後玩家會遇到一位NPC，和他對話可以得到3枚金幣，剛好足夠玩家在商店內購買「Smoke Bomb」（煙霧彈）。極度強烈建議玩家一定先要立刻購入Smoke Bomb，它的效果是令玩家在Dash（衝刺）時無敵。這招非常重要，不單可以幫玩家躲過很多本來難以閃避的攻擊，以至直接穿過敵人和體型較小的Boss。

+ 3 + 2

2. 優先購入「冬甩槍」回旋槍（Roundabout）

除了基本射擊攻擊之外，遊戲早期有3種武器供玩家解鎖，分別是追蹤彈（Chaser）、散射槍（Spreadshot）和「冬甩槍」回旋槍（Roundabout），售價均為4個金幣。追蹤彈雖然有自動追蹤功能，但是威力實在太低（大概是基本攻擊的一半多一點點），即使玩家可以專心於閃避之上，但由於攻擊力太低使戰鬥時間變長，亦即玩家要閃避更多次Boss攻擊，其實未必能提升過關效率。

而散彈則十分實用，大範圍攻擊用來清小怪十分方便，近距離時更有強大火力。不這裡強烈建議玩家要盡快購入「冬甩槍」回旋槍（Roundabout）。冬甩槍發射螢光綠色的圈圈，不單命中判定大，最大特色是子彈向前一段距離後就會旋回相反方向射到底，換言之玩家即使背對敵人也可以維持輸出；使玩家在迴避Boss攻擊時，不用特意調整面對方來攻擊。既提高了輸出又降低了瞄準難度，對打Boss幫助非常大。

3. 多練習擋格（Parry）

Parry（擋格）可說是遊戲最重要的技巧之一，Parry除了可抵消敵彈、作為移動手段以及會影響過關評價外，更重要是每次Parry都可以增加一格必殺技充能（畫面左下方以啤牌顯示），可施放更多必殺技就代表更快、更大機會過關。同理，如果想提升過關機會，就應該將必殺技留在自己不擅長應付的階段。例如你試過幾場後發現某一隻Boss的一個階段總是掌握不到打法，可以嘗試在戰鬥早期積極Parry，積蓄必殺技能量後在不擅長的階段使用，務求盡快通過。

如果感覺不太熟習，可以在教學關中多練習幾次Parry。

Parry實際操作也不困難，在空中再按一次跳躍，便可以用身體來抵消粉紅色的敵彈（注意只有粉紅色的攻擊才能Parry）；Parry成功的判定時間很長，並不算很巧反應，反而是Parry成功後要在空中到落地之間閃開敵人的攻擊才是課題。

某些道具需要Parry彈上高處才能取得，如圖中這枚金幣。

4. 留意Boss的命中判定

Cuphead有大量體型不同的Boss，要注意一點是Boss往往不是全身都有判定；例如第一隻Boss「蔬菜三人組」（Root Pack）裡的蘿蔔怪，就只有攻擊其面部才能對其造成傷害，身體其他部份都是無敵。不要浪費時間攻擊沒有判定的位置，如果一時間無法到達有效攻擊位置，那就寧可先躲一波等待機會再輸出。

如果打中有效位置，Boss會全身閃一閃白光，子彈也會消失，可藉此判斷攻擊是否有效。

5. 長按開火掣 全力集中於迴避

雖然剛才說要留意命中判定，但是在Cuphead中，迴避往往比輸出重要，因為Cuphead的容錯率實在很低：早期玩家只有3點血量，被打中三次就會Gameover。如果要兼顧命中率（即輸出）和迴避，很容易導致操作失誤以至Gameover。反之若玩家不管命中率，只是長按攻擊掣等「佛系命中」，便可以全力集中於迴避上，操作失誤機率便會大大降低。因此在早期非常建議「佛系」打法，到玩家熟習了遊戲各Boss的攻擊和行動模式後才追求輸出也不遲。

最緊要保命，緣份到了，攻擊就會命中（這也是推薦冬甩槍的主要原因）

但如果在預設按鍵配置下，長按Y鍵作攻擊同時要按B跳躍很不就手，因此十分建議改掣！以下是筆者的配置，將攻擊改為R1，便可以用食指長按，不影響負責跳躍的姆指；而將A鍵改為Dash（原本是必殺技）就可以令跳起->Dash的操作更順手。這個配置暫時用起來還算順手，當然玩家不一定要跟著改，最緊要自己覺得舒服。

6. 小怪優先處理

最後一點其實也是常識，就是很多Boss都會在戰鬥途中召喚小怪，此時記得不要貪輸出不理小怪直按打Boss，而是要優先盡快清掉小怪；若不理小怪，一些本來很易迴避的攻擊就會變成全方位或時間差攻擊，徒增風險。記住安全第一。

就如這隻蘿蔔怪，追蹤蘿蔔和光線都很易處理，但兩者加起來就會使躲避難度倍數提升。

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