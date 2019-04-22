中國最新遊戲指引：打鬥不可有液體、抽蛋必須有保底？

內地遊戲界最近流出官方將重新接受版號申請的情報，引起不少討論，其中官方制定的新指引更是十分有趣。 （4月22日更新：中國廣電局已確定這些新的遊戲要求）

首先和大家回顧一下內地的「版號凍結事件」：在內地如果要經營/出版網路遊戲（包括手遊以及在網路平台下載的數位版遊戲），必須要向中國政府申請「版號」（類似香港所謂「發牌」），通過審查獲批版號後才可以正式上架營運/發售（雖然可以用「測試」的名義先行推出，但是不能收錢，一收錢就會變成非法出版物）。沒有版號而自行營運的遊戲如被官方發現或被檢舉，則會被要求下架且處以罰款。

2018年中國大陸遊戲版號凍結

去年騰訊代理的魔物獵人世界被下架也是因為版號問題，可見在內地實在是版號大過天。

而在2018年3月中國政府突然暫停電子遊戲版號審批，使得不少遊戲無法如期推出，更導致部份小型工作室倒閉或將遊戲改於外國發行。不過在今年4月，官方突然重新發佈新一批審查通過名單；而最近內地網路更流傳一份「版號新增注意事項」，指內地遊戲版號將於4月22日重新開始接受申請。按經驗，這類官方政策「流出」，很多時都是官方自行放出來「試水溫」，因此可信性頗高。

3DMGAME等多家內地媒體亦有報導。

對於內地遊戲開發商而言版號重開當然是好消息，不過網民關注重點卻是落於此份事項的注意事項，其中提出對於遊戲內容及營運提出多項要求，包括：

1） 道具抽取系統不能以抽取概率百分比表示，必須精確到抽幾次能中。

雖然沒有明言，但若遊戲標示出「幾抽能抽中」，即等同強制加入保底機制。在一般抽蛋機制中，假設抽中5星的機率是1%，也不代表100抽就可以抽到；因為每次抽蛋，系統都會蛋池「重新洗牌」，在這種情況下100抽內抽到5星的機率其實只有64%左右。若然改為明確寫出「幾多抽可中」，就等如「保底出貨」，就算不是必中指定角色/物品而只是某稀有度（如一般所謂「SSR」、「五星」），對於運氣不佳的玩家（即非洲人）來說也是好消息。

有保底的話就不會再發生之前日本CGSS玩家1700抽不出目標SSR的慘劇了（希望）

2） 宗教迷信、算命、綠色血等不能出現。打鬥系統任何顏色的液體都不能出現，屍體需盡快消失。

這一條也引起不少討論，宗教和算命方面關心的人不多，反而是「液體」表現較令人在意：怎樣才算「液體」呢？例如PUBG等射擊遊戲，命中敵人不是濺血而是爆出血霧，這樣又算不算液體呢？又，怎樣為之「打鬥系統」呢？射擊遊戲又算不算打鬥呢？RPG遊戲的戰鬥又是不是打鬥呢？這條指引無疑太過籠統，都是審核方說了算。

連綠色血也不能用了，看來以後所有內地遊戲打起來都會像打紙板一樣...

3） 未成年人賬號中結婚系統不可開放。可設置不經過結婚系統但享受結婚系統帶來的收益。

這個單純看著好笑，真正政治正確的表現呀。

估唔到以後喺中國嘅GAME結婚都要跟足法定年齡...圖為碧藍航線結婚畫面

其實審查制度固然妨礙創作自由和創意，但若有能一個固定、穩定的框架，創作人和遊戲開發人自然有辦法在框架下創作；反而是中國政府政策朝令夕改，指示內容和執法力度也常常一時一樣，教遊戲開發者無所適從才是最大問題。事實上內地絕對不缺遊戲開發人材，從去年的《太吾繪卷》、《中國式家長》等傑出獨立遊戲可見一班；只是以現今中國而言實在不是遊戲開發的理想土壤，在環境有所改善之前，還是繼續玩Steam / Switch好了。

最後附上流出的文件全文供大家參考（原文為簡體中文，以下轉為繁體中文方便閱讀）：

版號新增注意事項 一、受理時間：4 月 22 日全國開放受理 二、受理原則：按申報時間順序依次受理 三、最終審批部門：中宣部出版局。 四、關鍵詞：新增申報材料、事後監管、修改次數限制 五、新增申報材料： 1、提交遊戲介紹視頻（宣傳類視頻不可以）。時間不少於 10 分鐘，內容包含：遊戲標題、登陸界面、健康忠告、主要打鬥場面、消費支付場景、主要情節關卡、所有角色形象、可進入場景等所有可體驗的系統。戰鬥系統需展示戰鬥過程和戰鬥效果，展示時間不低於 2 分鐘（包含在總時長內）；客戶端和網頁遊戲需展示防沉迷時間提示點及收益情況。第三類小遊戲可不提供視頻材料。 2、 遊戲內容簡介版介紹。除原要求的圖文詳細介紹之外需另外提供一份純文字說明的簡介版，包括但不限於遊戲故事背景、遊戲情節、遊戲玩 法、遊戲功能等。 3、 運營單位遊戲運營情況的詳細說明，包括：成立時間、最早開展遊戲運營的時間、運營過已下線的遊戲及正在線上運營的所有遊戲產品。 4、 申報產品需提交精確到月的遊戲預計上線時間（謹慎，後文有詳細說明）。 六、其他注意事項 1、 遊戲名稱： 1） 遊戲名稱一律不允許使用英文（online、web等）、通用詞（例：競技、上海競技），必須使用中國標準簡體漢字。 2） 遊戲名稱應與內容有較強關聯性 3） 重名遊戲原則上不受理，有授權的產品除外。 2、 遊戲內容： 1） 道具抽取系統不能以抽取概率百分比表示，必須精確到抽幾次能中。 2） 宗教迷信、算命、綠色血等不能出現。打鬥系統任何顏色的液體都不能出現，屍體需盡快消失。 3） 未成年人賬號中結婚系統不可開放。可設置不經過結婚系統但享受結婚系統帶來的收益。 4） 三次修改意見之後仍有問題的產品回退處理，不得再次申報。 3、 遊戲類型判定：國外ip授權中國自主研發的遊戲產品可按照國內遊戲申報。但要擁有完整性權利，完整性體現在一是授權時限夠長（暫未明確），二是無區域限制，為全球授權。 4、 測試手機目前均不需要，具體以實際執行為準。 5、 加強事後監管，落實編輯責任制。 申報產品需提交精確到月的遊戲預計上線時間。該時間是事中、事後抽查的依據。若超過預定時間還未上線需提供說明，若無充分理由且未按時上線的運營企業，將進行企業約談，不積極整改者將上傳至企業失信平台並嚴重影響其他遊戲的審批進度。

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