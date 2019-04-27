《超級瑪利歐創作家2》6月28日上架　同步推出首次線上套組

日本任天堂預定於 2019 年 6 月在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣遊戲《超級瑪利歐創作家》系列最新作二代《超級瑪利歐創作家2》（Super Mario Maker 2／スーパーマリオメーカー2），宣佈將決定於 6 月 28 日正式推出讓玩家們收藏選購。

而隨著本次遊戲發售日公開，官方也宣布，除了通常版之外，也將會同步推出內含「Nintendo Switch Online」個人設計 12 個月利用券一起附屬同梱的「《超級瑪利歐創作家2》首次線上套組」讓玩家們選購使用。另外，不管是通常版還是上述的首次線上套組，都將會內建「Nintendo Switch 觸控筆」作為早期購入特典，由於數量有限，因此想要入手這支難得《超級瑪利歐創作家2》版觸控筆的玩家們，可要趕快把握時間進行遊戲預約才行！

附帶一提，本作為官方 2015 年起在 Wii U 主機上推出，可以讓玩家們來自行製作《超級瑪利歐兄弟》系列關卡並分享到網路上讓其他人下載遊玩的《超級瑪利歐創作家》系列最新作二代。而且這次遊戲中，除了原有關卡創造要素外，還將會提供更多關卡自訂物件讓玩家們使用，帶給玩家們更加豐富的創意難度挑戰！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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