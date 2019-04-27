《超級機器人大戰T》最新體驗版推出　未買玩家可嘗銀河冒險之旅

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）於 2019 年 3 月 20 日在 PS4／Nintendo Switch 等主機上推出，繁體中文版也將同步在台上市的人氣 SRPG《機戰》系列最新作《超級機器人大戰T》（Super Robot Wars T／スーパーロボット大戦T），自推出以來，想必已經有許多玩家都成功完成自己社畜的使命，拯救了這次的多元宇宙，踏出往太陽系外的開拓腳步了吧！

而為了讓尚未體驗過本作的玩家們，也能體驗到這次《機戰T》的豐富故事魅力，與包括《魔法騎士雷阿斯》的小光、小海、小風等新登場角色們一起拯救多元宇宙，或是與牛仔等人一起挑戰宇宙海賊大賺特賺，或是與嚮往自由的海賊們邁出人類踏向外銀河冒險的第一步，官方宣佈自 4 月 25 日即日起正式推出遊戲最新體驗版讓玩家們下載試玩！



在這次官方自即日起在 PS Store／任天堂ｅ商店推出的體驗版方面，將會收錄到第三話為止的內容讓玩家們嘗鮮；而且體驗版的記錄存檔，將可以延續到正式版使用，因此還沒玩過本作的玩家們，可以先來下載試玩看看，再來決定是不是要購買正式版，一起化身社畜一員，參與這場壯闊的外宇宙冒險航程！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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