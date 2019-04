《薩爾達節奏》PV公開！《節奏地牢》feat. Zelda全新冒險體驗

日本 Spike Chunsoft 預定於 2019 年春天在 Nintendo Switch 主機上推出,將《薩爾達傳說》(The Legend of Zelda)與《節奏地牢》(Crypt of the NecroDancer)相結合的《薩爾達節奏:節奏地牢 feat. 薩爾達傳說》(Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda/ケイデンス・オブ・ハイラル:クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説),官方特地公開本作日版宣傳影片讓玩家們欣賞。