《薩爾達節奏》PV公開！《節奏地牢》feat. Zelda全新冒險體驗

日本 Spike Chunsoft 預定於 2019 年春天在 Nintendo Switch 主機上推出，將《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）與《節奏地牢》（Crypt of the NecroDancer）相結合的《薩爾達節奏：節奏地牢 feat. 薩爾達傳說》（Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda／ケイデンス・オブ・ハイラル：クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説），官方特地公開本作日版宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為一款將 Brace Yourself Games 之前所推出，把迷宮探索與節奏動作玩法相結合的人氣 Roguelike 節奏動作遊戲《Crypt of the NecroDancer 節奏地牢》，與任天堂旗下人氣動作冒險 RPG《The Legend of Zelda 薩爾達傳說》相結合，在《節奏地牢》的框架下，導入《薩爾達傳說》的角色（如林克、薩爾達公主等）、原野地圖、道具等要素，讓玩家們能夠操縱林克或薩爾達公主，在《節奏地牢》的隨機生成地上世界與迷宮中進行探索的合作新作。

同時在遊戲中，玩家們除了可以使用熟悉的《薩爾達傳說》林克與薩爾達公主來進行操作戰鬥與冒險探索外，也可以使用《節奏地牢》粉絲們熟悉的金髮少女「Cadence 旋律」來進行冒險，而且遊戲內的樂曲也將會把《薩爾達傳說》中玩家們熟悉的樂曲進行改編混音，讓玩家們能在不一樣的《薩爾達傳說》BGM 下，享受全新的迷宮探索冒險樂趣！

遊戲畫面先睹為快！（點圖瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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