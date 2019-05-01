第一身視點玩《薩爾達傳說：荒野之息》PC模擬器打造新體驗！

遊戲動漫
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PC 平台的作品時常會出現各式各樣的模組修改玩法，讓遊戲得以獲得更加多樣的玩法和新穎的體驗，而即便是某些特定平台獨佔的作品，玩家也可以透過模擬器來讓它在 PC 平台上運行，並藉此嘗試修改模組，而近期最為熱門的例子便是底下這項。

MelonSpeedruns、SushiiZ 與 Silentverge 三位玩家協立製作的《薩爾達傳說：曠野之息》第一人稱視角遊玩模組，讓使用者在 60 FPS 的狀態下以第一人稱體驗該款熱門佳作，只有在攀岩、游泳和鎖定目標時會轉至第三人稱，藉此來減少因視角變化而不利操控的問題。

影片中的內容是透過 Cemu 模擬器來運行《薩爾達傳說：曠野之息》並植入模組修改內容，而該模組除了滿足想嘗試第一人稱視角挑戰的 PC 玩家需求外，也針對 VR 玩家做了對應的調整，各位若也有興趣想嘗試看看的話，也可至他們的開發網頁查看更多資訊。

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