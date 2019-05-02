GSE 公開「5月主機遊戲巡禮」影片　帶來11款精選中文化遊戲

GSE 亞洲遊戲娛樂公司今（30）日為玩家帶來「5月主機遊戲巡禮」。在 5 月即將發售的遊戲之中，挑選出 11 款精選推薦遊戲，並根據發售日製作了一段整合預告片，讓玩家們可以一氣呵成接收最新遊戲資訊。

《新世界地圖1469》（Neo Atlas 1469）（Gamebase）

《新世界地圖1469》（Neo Atlas 1469）

《世界地圖》系列作是以大航海時代的世界作為舞台，玩家可以指揮自己的船隊，執行探索、貿易、以及解謎等等不同種類穿的活動。本次推出的新作《新世界地圖1469》Nintendo Switch 版會特別加入只有 PC 版才會有的「歷史重點」系統，是一個可以讓玩家透過影片來回顧玩家留下的歷史性事件的特別系統。

《瘟疫傳說:無罪》（A Plague: Innocence）（Gamebase）

《瘟疫傳說:無罪》（A Plague: Innocence）

《瘟疫傳說：無罪》是一款以老鼠與黑死病做為主題的冒險遊戲。故事以 14 世紀的法國作為舞台，來自貴族家庭的家姐 Amicia，及弟弟 Hugo 要如何一起逃出疫區，當中加入不少真實歷史元素，如宗教裁判所、社會的階級制度所帶來的種種不公平等，故事絕對是引人入勝。

《狙擊之神 V2 高清版》（Sniper Elite V2 Remastered）（Gamebase）

《狙擊之神 V2 高清版》（Sniper Elite V2 Remastered）

《狙擊之神V2》是 2012 年推出的射擊作品，以 Karl 這位狙擊兵為主角，在戰場上以一支狙擊槍殺遍敵人。遊戲最大特點就是敵人被擊中時會出現的特效畫面，爆頭爆肺各式各樣的方式都以慢動作重現。本次推出的高清版是將原版的畫面做一個大提升，使用最新的圖像及渲染技術可以有 4K HDR 的超高清畫質，更將之前推出過的所有 DLC 內容全部收錄齊全。

《極限凸記 萌萌編年史H》（Moero Chronicle H）（Gamebase）

《極限凸記 萌萌編年史H》（Moero Chronicle H）

《極限凸記 萌萌編年史H》是 2015 年於 PS Vita 平台上發售的同名遊戲《極限凸記 萌萌編年史》HD 化移植版。遊戲中玩家將透過男主角的視角，不斷與擬人化的魔物美少女探險。本作也將繼承前作的「摩擦」遊戲系統，同時也將對應 HD 震動，讓玩家在觸碰時，更有臨場感！除了雙重 H 的新增內容外，也追加讓玩家更能快速養成魔物娘的「秘藥及超藥」以及「自動導航」模式，讓玩家於迷宮探險時，更不容易迷路走失。

《聖騎士之戰 20 週年紀念包》（Guilty Gear 20th Anniversary Pack）（Gamebase）

《聖騎士之戰 20 週年紀念包》（Guilty Gear 20th Anniversary Pack）

為慶祝 2D 對戰格鬥遊戲《聖騎士之戰（GUILTY GEAR）》發行 20 周年紀念，《聖騎士之戰》及《聖騎士之戰 XX ΛCore Plus R》將以組合包形式登陸 Nintendo Switch！本次發行的合集《聖騎士之戰 20 週年紀念包》，一次收錄兩款系列作品，《聖騎士之戰》之父石渡太輔更特別為這次的合集重新畫過一些插圖，而且中文版會同日版同步推出。

《蒸汽地牢》（Vaporum）（Gamebase）

《蒸汽地牢》（Vaporum）

大玩蒸汽龐克風格的《蒸汽地牢》是一隻非常獨特的 RPG。故事講玩家被困於汪洋中的一座小島，島上面不知何解有一座巨大的機械塔，為了查明這個島的來歷，玩家就需要深入到這個塔，揭開它的神秘面紗。

《代達洛斯：黃金爵士樂的覺醒》（Daedalus The Awakening of Golden Jazz）（Gamebase）

《代達洛斯：黃金爵士樂的覺醒》（Daedalus The Awakening of Golden Jazz）

本作是《偵探神宮寺三郎》系列的前傳，故事以神宮寺三郎在他小孩與少年時期發生的事件為主。遊戲的美術非常有品味，故事更加是精華所在，劇本就是由《偵探神宮寺三郎：夢的終結》的編劇稻葉洋敬負責，品質有保證。

《為了國王》（For The King）（Gamebase）

《為了國王》（For The King）

《為了國王》是一款結合桌遊和 Roguelike 類型的戰略型 RPG。遊戲不單只可以一個人玩，亦可以跟另外 3 位玩家朋友組成 4 人小隊一齊去冒險。

《彩京精選 Vol.3》（Psikyo Collection Vol.3）（Gamebase）

《彩京精選 Vol.3》（Psikyo Collection Vol.3）

來自彩京的精選作品推出了第三彈，分別是《Strikers 1945 III》、《戰國 CANNON》、《零式戰機 2-》以及《GUNBARICH》。對應 Nintendo Switch 獨有的手提模式，當然也支援 Joy-Con 雙打啦！

《LOVE LOVE甜點～你和我的秘密食譜～》（Waku Waku Sweets）（Gamebase）

《LOVE LOVE甜點～你和我的秘密食譜～》（Waku Waku Sweets）

在《LOVE LOVE甜點～你和我的秘密食譜～》裡面，玩家就是人氣甜點店「費爾紅」的糕點師。在遊戲內玩家不單只可以看到主角如何為各種甜點而努力的故事外，也可以玩到跟製作甜點相關的 Mini Game、亦可以參加比賽跟其他糕點師分個高下。

《Pato Box》（Gamebase）

《Pato Box》

擁有人類身體，但頭是一個鴨頭的拳手 Patobox，遭到曾經是其贊助商的 Deathflock 的成員所背叛，Patobox 需要去找出 Deathflock 的黨羽然後進行報仇！黑白的畫風讓作品表現出獨特的感覺，就好像在看漫畫風很重的視覺小說一樣。

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5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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