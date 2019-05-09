《絕地求生：刺激戰埸》變《和平精英》不見血敵人死後揮手講拜拜

「《絕地求生：刺激戰場》已於 5 月 8 日正式結束」，相信很多玩家看到這一句都會目定口呆，那隻全球大熱的《PUBG mobile》怎會突然倒下。與此同時，騰訊公佈了另一款食雞遊戲：《和平精英》，在符合中國廣電總局的要求下，成為《絕地求生：刺激戰場》在中國的替代品，馬上看這款遊戲是多麼具有中國核心社會價值。

大逃殺中的「和平」

遊戲入中國後，要把紅色的血改為其他顏色已不是新聞，這隻《和平精英》當然緊跟其後，以閃光代替噴血。最震撼的改動是，玩家「殺死」了對手後，他不會馬上落地成箱，反而是向你揮手道別，再由異次元把道具箱放在面前。那玩家看到這個場面後，應該會反射性說句謝謝。多麼和平有禮的大逃殺，抱歉，這只是一場線上 war game。

食雞不文 蛋糕才是王道

「大吉大利，今晚食雞」或「Winner winner, chicken dinner」成就了食雞這一標誌性的代詞。不過中國或騰訊持有另外的想法，《和平精英》的冠軍將會獲得生日蛋糕一大個。正所謂「廣東人做雞有特別多方法」，可能當局認為食雞二字不文，故採用一看就能令人聯想快樂的生日蛋糕代替。或者，直頭改用壽包更有中國特色。

廣場舞 x PUBG

一行 4 人的小隊，生存到最後當然是圍起來食雞看數據，《和平精英》則以更歡愉的氣氛迎接勝利的玩家。遊戲結束後，昨天的對手會成為今天的朋友，一群玩家載歌載舞，為勝利的小隊喝采。把中國特色的廣場舞氣氛融入遊戲當中，《PUBG》那你死我亡的競爭性蕩然無存，《和平精英》出色地宣揚「友誼第一，比賽第二」的運動精神。

玩家是體驗軍事訓練，不再是生死相搏的大逃殺（gameudn 圖片）

向中國藍天勇士致敬？

以上種種都未能完全體會到「和平」，那你一定要看看這個改動。玩家在出發逃殺前，會送到一個荒島上等待其他玩家，即是亂扔番茄和雪球那個地方。玩家能在《和平精英》的同一個區域中，看到一塊寫著「國際防務展 中國展區」和「勇者同行 逐夢雲端」的廣告牌。這正正交代了《和平精英》以軍事競賽體驗游戲為背景，向中國的藍天勇士（空軍）致敬。筆者終於都明白了，原來這是一隻致敬空軍的軍事體驗遊戲，難怪玩家死後會揮手道別和雙手奉上裝備，大逃殺竟真的變成 war game。

中國心？利字當頭？

玩家只要為原來的《絕地求生：刺激戰場》更新，遊戲就會搖身一變成《和平精英》，即是新遊戲只是重新包裝的作品，那騰訊為什麼要這樣做呢？很簡單，有利可圖。《絕地求生：刺激戰場》雖然人氣不亞於另一大熱手機遊戲《王者榮耀》，但由於遊戲內容一直過不了審查，因此只維持在測試版本。玩家不能在《絕地求生：刺激戰場》中大灑金錢，換言之，騰訊不能以遊戲內購（課金）的形式獲利。整件事令人認為，騰訊與其一直和當局磨下去，倒不如順其意思，早日開通財路。