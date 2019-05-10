Ghost Recon Breakpoint 火線獵殺：絕境 公開！開放世界10月推出

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【Ghost Recon Breakpoint】Ubisoft於E3前突然公布，火線獵殺（Tom Clancy's Ghost Recon）繼《野境》（Wildlands）後，於10月推出新作《Ghost Recon Breakpoint》，這次魅影小隊的戰場由玻利維亞清剿毒阪，轉戰獨立小島

《Ghost Recon Breakpoint》新火線獵殺，故事將放於全新的假想小島Aurora，當地為一家專門生產軍用無人駕駛兵器公司Skell Technology所在地，魅影小隊派往當地執行任務時，直升機被不明敵人攻擊墜落，玩家失去支援下，獨力面對高科技敵人「Hunter」逃避追殺，並找尋島上其他隊友，完成原定任務，但過程中發現更多不為人知的秘密！

玩家要面對Aurora小島上，高科技軍事生產商Skell追殺。（ubisoft）

Ubisoft於最新影片中強調，神祕敵人Hunter比《火線獵殺：野境》中的玻利維亞毒販更兇悍，Hunter將有著與玩家同樣的特種部隊作戰能力，尤其遊戲中玩家常用的無人機（Drone），在軍備生產商Skell Technology支援下，將更容易發現玩家匿藏位置，玩家要更小心應付。

Ubisoft同時在遊戲推出時作出承諾，《Ghost Recon Breakpoint》推出時除主遊戲外，會提供PVP玩家對戰模式，不過未有進一步交代最高支援人數，相信留待E3時會有更多遊戲資料公開。

Ghost Recon Breakpoint 最新武器載具及Hunter設定【點圖放大】

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同時公開預購Ghost Recon Breakpoint及特別版，任何版本將可獲得封測資格。 （ubisoft）

《Ghost Recon Breakpoint》（火線獵殺：絕境）的遊戲Beta測試即日開放登記，預購普通版、黃金版、終極版及戰狼典藏版可直接獲得Beta測試資格。遊戲將於2019年10月4日推出PS4、Xbox One及PC版本。

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