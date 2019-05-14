【令和拉打1號 幪面超人Zero-One】東映已註冊「01 Rider」版權！

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【幪面超人 Zero-One 現身】日本轉用令和年號，東映亦正式登記首位「令和騎士」仮面ライダーゼロワン的名字和專利版權！

【幪面超人 Zero-One 現身】日本轉用令和年號，而平成Kamen Rider亦會在《時王》完結後正式由「令和Rider」接棒，東映早前正式登記了首位「令和騎士」幪面超人Zero-One （Kamen Rider Zero-One 仮面ライダーゼロワン）的名字和專利版權！同期筆者弓發現有網民搞了一批「昭和風平成拉打」改圖，將一系列平成超人以昭和懷舊風格重現，非常爆笑。先睇改圖，再睇宅民黨「獨家公開」的01拉打概念圖吧！

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幪面超人Zero-One介紹（幻想吹水編）

聽說是來自01，口號是：「是時候變身了。」頭部在變身後會有「零壹」字樣。身體半紅半藍，就是不用黃色，因為不想小朋友認識甚麼是黃色（但其實logo字已經有黃色，真笨）；由於製作成本低微，道具服裝常常穿崩，比如80年代背景卻有杯starbucks咖啡，右手受傷時卻包紮錯左手。

幪面超人Zero-One 口號是：「是時候變身了。」頭部在變身後會有「零壹」字樣。

身體半紅半藍，就是不用黃色。（美術設計圖片）

但其實大大個logo字都用了黃邊呀。（美術設計圖片）

幪面超人Zero-One介紹 真實篇

上面的全部都是未經證實的吹水情報，請不要對號入座。反而可以多講講東映今次註冊的名字：幪面超人Zero-One，原來跟令和真的有關，令和日文讀音為（れーわ Re－Wa），將Zero改為漢字讀音「零」（れい）就跟「令」同音，而One（ワン）頭一個字ワ就跟「和」和同音；所以，八九不離十，幪面超人Zero-One必定就是令和第1騎士了。

東映在5月14日向日本專利廳註冊了幪面超人Zero-One的名字和相關商品專利版權。

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