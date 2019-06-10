《最終幻想7重製版》上市但「中國大陸」除外？原因或是故事內容

《最終幻想 7 重製版（Final Fantasy VII Remake）》宣佈2020年3月3日上市，全世界玩家皆歡欣鼓舞直呼「不用叫孫子燒給我了」，在SQUARE ENIX官方網站所發出的新聞稿中提到「該作將於 2020 年 3 月 3 日將同步上市於北美、歐洲、日本、亞洲」，而新聞稿最後卻附註「中國大陸除外」？ 原文作者：MiuMiu＠EXP.GG

中國大陸發生什麼事？

大家都知道近期中國大陸對於遊戲審視非常的謹慎，就連《絕地求生》行動裝置版本《刺激戰場》和《全軍出擊》也疑似因為審視未通過而遭到下架，當遊戲再次重新上架時已經是一個「愛好和平、幫助訓練危機意識」的「反恐軍事競賽體驗活動」遊戲，聽起來很荒謬，但這是千真萬確發生在對岸的事情。

Square Enix的新聞稿，直接說明中國大陸排除在外。（Square Enix）

為什麼中國大陸會被排除在外？

以上述《絕地求生》行動裝置版本例子來看，問題大概是出在「故事背景」上，那麼《最終幻想 7》的劇情內容大概是以下內容所述...

FFVII Remake影片截圖

故事初期背景發生在魔光都市米卡爾，玩家所扮演的主角克勞德要與生態恐怖組織「雪崩」，一同摧毀大型企業神羅在米卡爾所建造的魔光爐，原因是神羅正在抽取星球的生命作為能源。 ＊「雪崩」由巴雷特所領軍，而主角克勞德為受僱傭兵，蒂法為主角的青梅竹馬。

不知道讀者是否有發現其中端倪？

老玩家們一定都知道，《最終幻想 7》的故事主軸就是在於「推翻極權」，玩家所扮演的主角克勞德以及「雪崩組織」的目的就是為了推翻「極權」，最後集結同伴加入反抗軍成為了英雄。

以上關於「反叛、反抗」等言論在中國大陸地區目前仍然屬於極為敏感的言論，根據網友推測很有可能是因為這些關鍵字及故事內容造成無法在當地發售，但真實情況目前沒有更近一步的詳細說明。

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台灣／香港是否會受到影響？

老實說，誰也不知道這件事，目前只有公佈支援日語 / 英語，至於中文需要再等待官方宣佈。

1997 年原版《Final Fantasy VII》沒有中文，許多玩家在當時還需要倚靠日文辭典來做翻譯，甚至還有奇怪的翻譯《太空戰士》。至於為何重製版會引起全球的大轟動？原因是在當時 3D 遊戲並不盛行，而《FF7》是此系列首款使用 3D 運算的作品，使得 SQUARE ENIX 從此踏上鑽研美術之路，美術設計之亮眼程度也成為該公司給人的「刻板印象」。

對於此消息，也有不少網友調侃著要是和諧版本上市於中國大陸，也許遊戲名稱會變成《我在神羅上班的第 7 天：重製版》。

＊以上內容為 EXP.GG 所有，已經授權於香港01轉載。

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