【E3 2019】《Tom Clancy’s Elite Squad》手遊開放事前登錄！

Ubisoft 在 E3 2019 公開手遊新作《湯姆克蘭西：菁英突擊隊》（Tom Clancy’s Elite Squad），為一款集結《湯姆克蘭西》四大知名作品的快節奏軍事角色扮演遊戲。

《湯姆克蘭西：菁英突擊隊》介紹畫面（影片截圖：YouTube@Ubisoft North America）

從《縱橫諜海》、《虹彩六號》、《火線獵殺》、《全境封鎖》中登場的知名角色，將集結在《湯姆克蘭西：菁英突擊隊》當中，以5v5的編制進行對戰。遊戲中還將登場系列遊戲極具象徵性的地圖，率領成員進行射擊戰鬥，可以選用百種武器裝備及物品，並且升級隊伍成員能力。

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PVP對戰將提供線上排行榜排名對戰，除PVP對戰以外，遊戲也設計了PVE戰役模式，提供玩家獨特的故事內容。隨着新作正式揭露，在官方網站正進行事前登錄，讓玩家可以在遊戲上市時解鎖《火線獵殺：絕境》的反派角色科爾D沃克。

《湯姆克蘭西：菁英突擊隊》已開放事前登錄。（影片截圖：YouTube@Ubisoft North America）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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