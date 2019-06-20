Nintendo Switch Mini 廉價版配件都做緊？廠商意外流出真身照

任天堂傳聞正在開發Nintendo Switch mini 迷你版/廉價版手提機，中國遊戲配件生產商Honson Gaming（英睿鴻電子）的網頁上驚見一系列註明為Nintendo Switch mini而設的配件，包括矽膠機套、芒貼、機袋等等。

在網頁的貨品清單上，更能清楚見到新機Nintendo Switch mini的疑似外觀：手掣主機一體成型，由於左右JOYCON不必作為獨立手掣使用，上面的按鈕亦有改動：左邊的XYAB掣換回傳統任天堂十字方向掣、也取消了非常容易按錯的capture截圖掣。至於屏幕及機身有否mini化？Honson網的商品暫時未公布尺寸，不得而知，但就算屏幕尺寸不減，一體化也可以令Switch生產成本更低。

配件生產商Honson Gaming網頁上驚見一系列註明為Nintendo Switch mini而設的配件。（Honson gaming圖片）

Nintendo Switch Mini的屏幕及機身有否mini化？Honson網的商品暫時未公布尺寸，不得而知。（Honson gaming圖片）

這張硬質case圖片可以看到機身底部，明顯多了兩個長孔，究竟是散熱口還是擴音器呢？（Honson gaming圖片）

Nintendo Switch Mini的小道消息，《華爾街日報》已提及不只一次，經過今次「疑似流出」後似乎又更加可信。事關以往很多次蘋果出新iPhone，都是配件商率先爆料，因為它們要配合主機推出時同步提供配件，往往比零售業更早收到廠商的機身外觀情報，以提早生產配件，可信度極高。