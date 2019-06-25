Super Mario 百人斬版《Mario Royale》改名　疑避任天堂告侵權

各位喜愛另類大逃殺玩法的玩家有沒有在上周加入《超級瑪利歐兄弟》百人大逃殺的戰局呢？該款由 InfernoPlus 所打造的免費網頁遊戲外觀看起來就像早期的《超級瑪利歐兄弟》，最終目的雖然還是擊敗庫巴，但遊玩人數擴增至百人一同遊玩，且只有三名玩家能搶下最後的擊殺庫巴名額，剩下的只能乖乖跳岩漿自盡。

InfernoPlus 的創作很快就成了網路上的熱門話題，吸引了不少玩家嘗試該款經典遊戲的另類大逃殺玩法也獲得了不少好評，不過並不是每個人都樂見該款作品如此受歡迎。《超級瑪利歐兄弟》百人大逃殺在近期推出了更新，且已不再是《Mario Royale》，而是改名成《DMCA Royale》。

可以看到更新成《DMCA Royale》後，所有與《超級瑪利歐兄弟》有所關連的物件都全數遭到替換，InfernoPlus 雖未明說，但根據推特的發言來看想必是獲得了任天堂的關切，在加上 DMCA 其實是數字千年版權法的縮寫，可以推測是為了避免被官方告上法院而做了這一系列的更新。不過就當前的遊玩人數來看，玩家似乎也不怎麼在意這些更動，依然有著不少人在這換了皮的《超級瑪利歐兄弟》大逃殺作品競技。

（Twitter@infebro）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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