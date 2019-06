【X-Men變種特攻 黑鳳凰．影評】沒有靈魂的Sansa、一個X世代終結

自Marvel自家推出Superhero電影後,彷彿成為全世界所有Superhero電影指標,無論是DC的超人蝙蝠俠又或被20th Centry Fox收購了的《X-Men》,都逃不過被拿來比較的命運,而結論往往是「無Marvel果啲咁好睇囉~」20th Century Fox被Disney收購,《黑鳳凰》將會成為Fox旗下最後一部X-Men系列電影。自2000年起以導演Bryan Singer主導的《X-Men》正傳三部曲、前傳三部曲、再加上今次Simon Kinberg《黑鳳凰》,Fox旗下《X-Men》電影系列將告一段落。在評論電影之前,在拿Marvel電影跟它比較之前,大家不妨略略了解《X-Men》系列的前世今生。

X世代前事回顧(無劇透)

雖然《X-Men》擁有一個系列,但相信很多觀眾也不以一個系列來看待。從第一集到第三集是一個可連貫的故事,後來的三集前傳又是另一個故事,但當中牽涉到時空穿梭,正傳與前傳好像又千絲萬縷,當你以為無關時又會見到同一個Hugh Jackman,當你以為有關時它又改變時空讓你感到「之前睇明明唔係咁咖~」,再加上幾套跟主軸故事關係似有還無的《狼人外傳》,結論是即使看罷YouTube十分鐘解構故事系列大綱依然看不明白。最後大家都選擇放棄將故事連貫起來,每一集也當作一齣獨立的故事單元來看,只要記得那個角色由那個演、變種人擁有甚麼能力,就夠。

為甚麼《X-Men》系列的故事線會如此絮亂、出現多那麼多多元宇宙甚至犯駁位呢?主要原因是世界上並沒有太多如Marvel一樣的電影公司會在拍電影時先構思一個十年計劃(這甚至在電影史上是絕無僅有的情況)。更重要的是,20th Century Fox 在拍第一齣《X-Men》時為2000年,當時Marvel還未著手開拍第一套《Iron Man》(2008)。換句話說,如果撇除Batman以及Superman這類源遠流長「老派式」Superhero電影,《X-Men》是為我們打開千禧年以降新世代以真實、黑暗為基調的Superhero電影之路。當年,還未有人可以預計Superhero電影能夠發展成今天主導整個電影業的盛況(Dr. Strange除外),能夠拍到續集已是大成功,遑論十年計劃。

那麼,在沒有太周詳計劃下拍攝的十齣《X-Men》系列電影給觀眾留下了甚麼呢?不是故事線,而是人,是扮演變種人的演員。縱使《X-Men》登場的是一群特攻,但打從一開始電影已鎖定以近乎單一主角魅力作招徠。《X-Men》一至三集,大家最深印象的只有演狼人的Hugh Jackman,極其量也只會記多一個暴風女神Halle Berry。本來在漫畫中是主角的演魔形女的Rebecca Romijn,除了記得她好身材好索,還有後來被磁力王出賣了,之外便沒有太多印象(雖然她也紅了並在《Ugly Betty》大放異彩)。

《X-Men》是為我們打開千禧年以後新世代以真實、黑暗為基調的Superhero電影之路。(圖片來源:FOX))

頭三集是X-教授與磁力王兩大陣營惡鬥的故事,就像《古惑仔》洪興對東星,不過大家焦點都只會落在陳浩南身上,極其量關心一下山雞在台灣發展如何。從2000年到2006年的《X-Men》就是讓我們第一次在戲院看在大量特技下很多變種人在運用異能而喝彩,還有就是Hugh Jackman好型,之後推出的兩部《狼人外傳》就是憑他個人魅力再節外生枝出來的成品,無論是美漫迷還是戲迷對其評語都非常一般,大家都只在看Hugh Jackman。這位來自澳洲的魅力巨星,星途跟演Iron Man的Robert Downey 有著微妙的相似性。

這種只看人不看故事的情況,在《X-Men》首三集完結後有了一點轉變。時間軸來到了2011年,看到了Marvel電影系列的成功,20th Century Fox不可輕易放過這Superhero熱煎堆,終於有了個較具規模的計劃:拍前傳。前傳三集《First Class》、《Days of Future Past》及《Apocalypse》整體觀感跟過往迴然不同,除了換了演員班底,故事概念和框架也進行了很大調整。前傳的好處是可以找來一群片酬不貴的演員參演、也可以用「平行時空」這個大絕將以往的一些設定踢走,特別是第二集更是將多元時空玩得淋漓盡致。

前傳也不再鎖定為一人主角,每個變種人也有了其性格塑造和鋪陳,多元發展的故事豐富了原著設定,對美漫迷來說更具吸引力。單是本來由Patrick Stewart與Ian McKellen兩位資深老派演員演X教授與磁力王,換來兩位年輕演員James McAvoy和Michael Fassbender已夠號召力,同時女角地位也得到提升重用,Jennifer Lawrence演的魔形女「甜蜜而天真無邪」,跟Rebecca Romijn演繹的「粗暴而野心勃勃」大相逕庭,兩種女性魅力相映成趣。

《黑鳳凰》影評(含劇透)

到了今次被認為是Fox 最後一次拍攝《X-Men》電影的《黑鳳凰》,如果是美漫迷都知道她是整個《X-Men》系列一個非常重要的角色,她的鳳凰力量基本上是一個絕對超然的存在,鳳凰力量是設定作為可以「將一個星球上所有燒毀或重生」的力量。在漫畫中甚至要比Captain Marvel吸收克里人(Kree)洩漏的能量甚至Thanos的五顆寶石都要強。有一說是漫畫在設定後發現她的力量過於強大,因此才將之轉化成歹角。

如果大家不善忘的話,也會記得早在《X-Men》時已經有Jean Grey這個角色,由Famke Janssen飾演,在《X-Men 3》更曾出現過黑化劇情,最終被X教授簡單喝止了事,成為了美漫迷一大笑柄。因此,今次《黑鳳凰》可說是完了這群美漫迷對Jean Grey這個角色的憧憬得以實現的夢:終於睇到佢大爆發喇!

那麼《黑鳳凰》大爆發成果如何呢?即使不拿它跟Marvel電影比較,這齣《黑鳳凰》本身跟前傳三集也出現頗大落差:劇情單薄,感情線淺淡,整齣戲沒有太多高潮,離場後記不起難忘場面,四字概括,平平無奇。

如果Marvel粉絲硬要將之跟Marvel電影比較的話,更是遠遠拋離。Marvel電影雖然並非每齣都是上乘之作,但最起碼的是每齣電影不管是Superhero還是壞人,無論角色性格、能力、戰鬥力等都不會有太大出入,一時一樣。《黑鳳凰》中卻見盡一眾角色大崩壞,最嚴重是磁力王,作為前傳兼正傳的終極對抗勢力主腦,如今竟淪為跑龍套,而且還是個大好人,但下一秒忽然為魔形女復仇而變奸,然後再下一秒又因為有外星人入侵,又決定跟X教授一起槍頭對外,還要說出口:「我不復仇了。」磁力王彷佛成為大白痴。

這還未算,更離譜是磁力王作為變種人So Call戰鬥力最強者,今集都只是從地底搬出一輛火車卡,但他明明在之前已試過將整個足球場浮在半空成為移動城堡,然後今集在車卡中對付了一兩個外星人而沾沾自喜耍帥,天啊他曾經是一代梟雄如今竟然為成功對付嘍囉而自High,之後對付Final Boss Jessica Chastain時還用槍......這種劇情不單止於理不合,甚至侮辱了一直以來塑造出來磁力王這個角色。

電影中最令人髮指是,整群變種人晒馬為對付Jean Grey傾巢而出,而他們竟然因為一支打回原型槍而全軍覆沒,大敗於人類手上,其中一個鏡頭只見一群異能人士像狗一樣被戴上頸箍躺在地上被監生拖出去,實在情何以堪!兩分鐘後外星人殺到人類又將他們通通解鎖尋求保護。如此飄忽的劇情編排,實在令人很難捉摸同時很難信服。

黑鳳凰是整個《X-Men》系列一個非常重要的角色,她的鳳凰力量基本上是一個絕對超然的存在,可以「將一個星球上所有燒毀或重生」。(圖片來源:FOX)

最後說回《X-Men》電影系列最重要的「人」,也就是演員。未知是否一眾演員拍攝時已知Disney收購了Fox,大家在鏡頭前有一種營營役役「就嚟落雨嗱嗱臨收埋啲衫摺好放入衣櫃」之感,又或劇本上的不足導致主角以外的角色都未有發揮空間,大家彷如陪襯品一樣在這個超級英雄世界行行企企,不盡心也不夠奮勇,角色犧牲、復仇、決戰都演得沒精打采;最好看最有神采已經是開場的第一幕勇救太空人,後面的大戰連場已顯得不甚了了。Jennifer Lawrence已經是黑鳳凰以外最吸引的角色,不過未知片酬關係還是為免喧賓奪主在電影早段先行領便當,那一幕拍得毫無感染力不痛不癢,沒有了Jennifer Lawrence電影後半段更是一落千丈。

至於女主角Sophie Jonas,只可以說她最美好的八年時光都交給了《Game Of Thrones》,《黑鳳凰》不斷影她大頭Close Up不是沒有道理,因為不知為何她變得心廣體胖,雖然穿上黑色中身褸,但前往尋找磁力王一場,戲院很多女生也在竊竊私語討論她的身形,我形容為「雖然肥不過一部電單車但也肥過Jon Snow」。Sophie Jonas演技上也不見有大驚喜,而且劇本角色也無甚發揮之處,跟《GOT》的Sansa 久經人道歷盡風霜看透一切權力遊戲冷眼看人間相比......自然無法相比。只可以說,Sophie Jonas演的Jean Grey,成為了一個徒具軀殼而沒有靈魂的Sansa。

+ 2

後記:期待2020《The New Mutants》

《X-Men》電影系列告一段落,不惋惜也不覺可惜。有影評說是觀眾看膩了Superhero 電影,我不以為然,只要月尾看看《Spider-Man: Far from Home》票房如何便真相大白。何況,我還是會期待2020年Disney收購後的《The New Mutants》,新世代變種人的另類真實與黑暗,或許可以此中尋。最期待更是因為又有Maisie Williams演,《GOT》兩姊妹在另一時空又再較勁,屆時便知道是否「個妹又叻過家姐」。