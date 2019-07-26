【多啦A夢牧場物語攻略】各商店營業時間一覽

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《多啦A夢牧場物語》中除了管理自己牧場之外，也經常要用到城鎮內各種商店，但是商店都有各自的營業和休息時間，以下整理所有商店的營業時間，方便大家安排行動。

注意許多店鋪在5時就會關門，而玩家每日獲得收入的時間則在旁晚6時，換言之如果玩家有想買的東西，最好在前一日已經籌措好資金和素材，否則去到商店時發現不夠錢/素材買東西就會浪費了時間。另外也要留意當日是否有祭典，有祭典時所有商店均會關門，因此像動物飼料這些消耗品最好多買一些放在倉庫，以免用光時又買不到。最後是在未有隨意門（取得方法見另文）之前，最好預留約一小時（遊戲中時間）前往商店，否則可能行到過去時已經關門了。

【多啦A夢牧場物語攻略】隨意門（任意門）入手方法

雜貨店：日一二三五六，1500~2000

打鐵店：二三四五六，1000~1200、1400~1700

料理屋：日二三四六，1200~1600、1800~2200

醫院：一二三五六，1000~1200、1400~1700（星期六只開上午）

小雞商店：日一三四六，0900~1500

動物商店：日一二四六，0900~1200、1300~1600

木工屋：日一三四五，1000~1200、1600~2000

+3
+2

如果懶得每日查看時間表，星期三只有動物商店休息，其他商店都開門營業（當然祭典日子除外），因此將購物安排在星期三也是不錯的方法。

【多啦A夢牧場物語攻略】早期簡易賺錢方法
【動漫節 2019】孩之寶大量玩具賀變形金剛35周年、Marvel 80周年
玩家估算《Call of Duty 4》黑市系統總價　買斷後仲有1萬要課？
iOS／Android《Pokémon Masters》手遊最新介紹影片公開
醫院經營模擬策略遊戲《Two Point Hospital》家機版移植決定
《碧藍航線》動畫十月開播　角色歌曲最新情報公開
中環大館「二次元衝擊！」展覽　嚴選七部經典日本動畫
【動漫節 2019】率先入埸睇：PS4﹑Hot Toys﹑手遊電競﹑美少女
Division 2 / 全境封鎖2 攻略：萬寧國家動物園　新槍分析
【Fire Emblem 風花雪月】任天堂 火焰之紋章 日限定版開箱
Division 2 / 全境封鎖2 攻略：白橡木營地 新內容、奇特手套入手
【動漫節 2019】BigBoysToys必搶限量版街霸豪鬼、KOF草薙京　
【恐龍危機】玩家試用UE4引擎重製PS經典遊戲《Dino Crisis》
《機動警察》突破30週年紀念展　帶你回到那個傳說開始的夏天
《Goal.io：亂鬥足球》即日起開放預約　突破5K人數即送60寶石
城市獵人電影新宿PRIVATE EYES香港上映　原班聲優再聚掀集體回憶
《幽遊白書》舞台劇角色造型照公開　桑原「飛機頭」勁似獲大讚
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。