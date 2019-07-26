【多啦A夢牧場物語攻略】各商店營業時間一覽

《多啦A夢牧場物語》中除了管理自己牧場之外，也經常要用到城鎮內各種商店，但是商店都有各自的營業和休息時間，以下整理所有商店的營業時間，方便大家安排行動。

注意許多店鋪在5時就會關門，而玩家每日獲得收入的時間則在旁晚6時，換言之如果玩家有想買的東西，最好在前一日已經籌措好資金和素材，否則去到商店時發現不夠錢/素材買東西就會浪費了時間。另外也要留意當日是否有祭典，有祭典時所有商店均會關門，因此像動物飼料這些消耗品最好多買一些放在倉庫，以免用光時又買不到。最後是在未有隨意門（取得方法見另文）之前，最好預留約一小時（遊戲中時間）前往商店，否則可能行到過去時已經關門了。

雜貨店：日一二三五六，1500~2000 打鐵店：二三四五六，1000~1200、1400~1700 料理屋：日二三四六，1200~1600、1800~2200 醫院：一二三五六，1000~1200、1400~1700（星期六只開上午） 小雞商店：日一三四六，0900~1500 動物商店：日一二四六，0900~1200、1300~1600 木工屋：日一三四五，1000~1200、1600~2000

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如果懶得每日查看時間表，星期三只有動物商店休息，其他商店都開門營業（當然祭典日子除外），因此將購物安排在星期三也是不錯的方法。