中環大館「二次元衝擊！」展覽　嚴選七部經典日本動畫

ACG迷都熱切期待2019動漫節的來臨，其實在會展數公里外的中環大館，同樣在舉行以動畫為主題的活動。由大館當代美術館及表演藝術部聯合籌辦的「二次元衝擊 ！」選映七部七十年代至廿一世紀極具代表性的日本動畫，以下私人挑選其中四套為大家簡單介紹，看完動畫還可以再看同場的「村上隆對戰村上隆」大展，去完動漫節不妨稍移玉步觀摩一番。

《銀河鐵道999》

《銀河鐵道999》共拍過四套劇場版，包括1979年的《銀河鐵道999》、1981年的《再見 銀河鐵道999，安卓梅達終點站》、1998年的《銀河鐵道999：永恆幻想》，以及2004年共13集的《銀河鐵道999外傳 宇宙交響詩梅德爾》，今次播放的最元祖的版本，彌足珍費。《銀河鐵道999》說的是一個追求夢想的故事，而那個夢想並不確定，但令人憧憬；未必能夠成真，但窮得已沒有什麼可以再失去的星野鐵郎隨了純粹又專注地追隨那個換機械身體的夢想之外已再沒有其他選擇。而像千年女王一樣的美達露便作為嚮導一樣到各個星球看盡各種光怪陸離星球的人和事。

鐵郎在美達露的帶領下，在不斷探索的過程中有時領悟到一點道理、有時訊息又帶點模糊曖昧，並不是一時三刻便能夠確切明白，不過終極主題食然圍繞人的感情、記憶、理性思考以及組成這一切的靈魂；亦正正是《銀河鐵道999》帶出這種不確定性的模糊曖昧，才引發讀者更深刻和更開放的思考，也是令作品成為經典的主要原因之一。順帶一提，當年在麗的和無線也有播過《銀河鐵道999》，其中由黎小田自己填詞自己主唱的主題曲非常高質，大家有興趣的不妨在網上找來聽聽。

《銀河鐵道999》中窮得已沒有什麼可以再失去的星野鐵郎隨了純粹又專注地追隨那個換機械身體之外已再沒有其他選擇。

《心靈遊戲》

連宮崎俊都稱湯淺政明社「日本百年難遇的天才」，如果要用一句簡單易明的說話概括這位天才，就是「創作力量同幻想會嚇你一跳～」《心靈遊戲》是他首部動畫長片，2004東京影展、2005日本文化廳多媒體藝術祭動畫部門大賞，更打敗《霍爾的移動城堡》奪下2005日本動畫大賞。《心靈遊戲》無論故事和表現手法都非常軸有奇幻異色風格的湯淺政明，經常以歡樂繽紛的兒童向調子來說一些成人向的故事，像《心靈》的男主角因為肛門中槍而死於非命，上了天堂見上帝後因機緣有了第二次做人機會，卻慘鯨魚吞噬，故事就是以這種不輪迴起伏來讓觀眾感受生命的刺激與無常。

動畫中的對話也跟整體電影格調一樣非常意識流，像動畫中一位老人說：「老人：｢我是一個壞人，我想以做過的壞事來自誇，我想被看作是強壯的男子漢，我想狠狠的揍那些傢伙，但是來到這裡以後……我很難過，但是我活下來了！我能像這樣游泳，能像這樣拿東西、能走、能看，難道這不有趣嗎？海水很鹹，這地方也很臭，但我還是很開心！整天什麼都不幹，躺在那裡睡覺？還是試著去感受生活？哪一個比較有趣呢？」

連宮崎俊都稱湯淺政明社「日本百年難遇的天才」，如果要用一句簡單易明的說話概括這位天才，就是「創作力量同幻想會嚇你一跳～」

《機動警察 劇場版》

童年很喜歡看《機動警察》，動畫不但將將機械人執勤日常化，而且還日常生活化；當「現實中的科技一旦可以真的製作機械人作為維持治安的工具時，到底會遇上什麼情景和問題？」成為了動畫最有趣味的部份。除了入不敷支成為政府的負擔、特車二課第二小隊隊員之間的曖昧磨擦也成為了動畫的最大亮點。當然，由野明及遊馬一個駕駛一個指揮機體出動也非常好看。至於要看英格蘭與鷹頭師等機體大鬥法，就真的要看劇場版，押井守風格在劇場版中也更見強烈（題外話我連押井守執導的真人版也覺得蠻好看）。

劇場版中出現的「巴比倫計劃」甚似我們的「大嶼計劃」：為解決東京灣區土地問題及洪水危機，財閥篠原重工負責填海造地、築堤防洪，但負責工程所使用的機械人Labor失控，在不同地區暴走破壞，其實背後隱藏著一個不為人知的毀滅東京計劃……今時今日香港人看《機動警察》箇中的社會背景和政治鬥爭，將引發更深刻的思考。不過如果沒有看過過往電視動畫版貿然去看《劇場版》的話，可能會對動畫的背景以至人物關係想不通看不透，因此如果有心想前往觀賞不妨先預習溫書。

今時今日香港人看《機動警察》箇中的社會背景和政治鬥爭，將引發更深刻的思考。

《Memories》

最近公佈真人版《亞基拉》無限期押後令人惋惜，不過如果你是《亞基拉》粉絲，你更不可以錯過《Memories》。動畫由三段故事组成。首先是兩位太空人回收太空垃圾收到求救訊號、接著是制藥公司職員誤服實驗藥變成「最臭兵器」、最後是在一個近未來都市中圍繞著一家人如何逐一失心瘋，三個風馬牛不相及的故事角色卻又藕斷絲連，大會引用了英國作家George Orwell《1984》中寫下的名言：「戰爭即和平；自由即奴役；無知即力量。」並進一步解讀：「『Memories』這名字，是否在說明現代人的記憶，是由科技、軍事與戰爭構成？」

電影除了有超華麗畫功和分鏡，還有非常厲害的異色空想氛圍，如何透過二維的動畫表達時間和空間為動畫最吸引的元素。場景方面，從近未來城市到勇闖外太空，從寧靜和平到槍火連天的戰爭都一一盡現，誇張一點說，《Memories》是90年代日本動畫如何領先全球的一個最佳見證。如果你是大友克洋或今敏的粉絲，這齣《Memories》絕對是今次影展的必然首選。



《Memories》三個風馬牛不相及的故事角色卻又藕斷絲連：「戰爭即和平；自由即奴役；無知即力量。」

後記：

至於其他的動畫選擇也非常不俗，像今敏的《盜夢探偵》個人認為比《Inception》奇幻曲折好看得多；《數碼暴龍大電影 我們的戰爭遊戲》讓人想起最近有人乘二十周年將《數碼暴龍》催淚位剪輯成片泛起不少回憶；至於《新世紀福音戰士》因為上月早已安享家中重溫，不過能夠在大館看著他全日無間斷在大屏幕播放，也是一件賞心悅目的事。最快樂是聚集了一群同樣喜歡這套動畫的知己，大家有機會可以互相分享感受。



「二次元衝擊！」動畫播放日期及地點

《銀河鐵道999》

日期：July 27

時間：3:00 p.m.

地點：大館洗衣場石階

《數碼暴龍大電影 我們的戰爭遊戲》

日期：Aug 4

時間：1:00 p.m.

地點：大館洗衣場石階

《MEMORIES》

日期：Aug 10

時間：3:00 p.m.

地點：大館洗衣場石階

《機動警察 劇場版》

日期：Aug 11

時間：5:30 p.m.

地點：大館賽馬會立方

《盜夢探偵》

日期：Aug 11

時間：8:00 p.m.

地點：大館賽馬會立方

《新世紀福音戰士》（第一至七話）

日期：Aug 17

時間：3:00 p.m.

地點：大館賽馬會立方及洗衣場石階

《新世紀福音戰士》（第八至十三話）

日期：Aug 17

時間：6:15 p.m.

地點：大館賽馬會立方及洗衣場石階

《新世紀福音戰士》（第十四至十七話）

日期：Aug 17

時間：9:20 p.m.

地點：大館賽馬會立方及洗衣場石階

《新世紀福音戰士》（第十八至二十六話）

日期：Aug 17

時間：11:30 p.m.

地點：大館賽馬會立方

《心靈遊戲》

日期：Aug 18

時間：3:00 p.m.

地點：大館賽馬會立方