Division 2 / 全境封鎖2 攻略：白橡木營地 新內容、奇特手套入手

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【The Division 2 全境封鎖2 攻略】7月23日起，持有Year 1 Pass的特工，可以率先直接遊玩《Tom Clancy's The Division 2》（全境封鎖2）的TU5（Title Update 5）更新內容，其中的「白橡木營地」為「特區近郊：遠征隊」免費內容其中一章，在這版更有機會刷得奇特手套裝備！

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Ubisoft推出的首個《The Division 2》（全境封鎖2）免費內容第一章「特區近郊：遠征隊」，黑色獠牙部隊佔據華盛頓近郊露營地區，版圖內以森林、湖泊為主，可走動及匿藏位置較多，所以玩家可配備突擊步槍、步槍、輕機槍等中遠距離主要武器，而狙擊槍的射程雖遠但黑色獠牙隊員亦有大量位置走動，建議只作輔助暗殺或當作望遠鏡用。

TU5 3個全新任務包括：白橡木營地、曼寧國家動物園 及機密任務 肯利學院

攻略要點【點圖放大】

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奇特級「BTSU資料手套」比一般手套有更多效能電位，可裝上2電1防零件加強數值；另外技能包括每加一電將獲10%技能傷害、治療修復及持續時間，對「電工」是不可多得神器！

Division 2 / 全境封鎖2 免費內容「特區近郊：遠征隊」追加
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