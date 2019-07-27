【多啦A夢牧場物語攻略】慳錢便宜刷好感方法

雖然《多啦A夢牧場物語》中有耕種、採礦、釣魚等多種玩法，但遊戲中最重要的系統大概是「好感度」系統；以下介紹便宜提升NPC好感度方法。

為何好感度系統如此重要，因為這遊戲所有支線劇情以至主線劇情都需要NPC達到一定好感度才能觸發或完成（例如狗狗事件就需要鎮長好感度達到3心才能完成），然而提升好感度卻非一蹴可成：提升NPC好感度的方法主要為送禮物（除了很少情況可以因為劇情對話而提升），而NPC每日只會收一次禮物，想要提升NPC好感度就要「送禮勤」每日送禮。雞脾打人牙骹軟，送禮夠勤力就可以加好感。

每個NPC都有喜歡的物品，想當然送NPC喜歡的東西可以提升更多好感度；至於NPC喜愛的物品則會在城鎮東邊的公告板中隨機提示。但是NPC喜歡的物品往往所費不菲或者難以取得，如果硬是花大氣力尋找NPC喜歡的物品才送禮往往效率更低（特別是遊戲早期）。

公告板右上角會隨機出現NPC喜歡物品的提示。

《多啦A夢牧場物語》和其他牧場物語有點不同，NPC不會拒絕禮物；另一方面好感度增加和物品本身價值無關，只要不是NPC特別喜歡的東西，送什麼都是加一樣的好感度（一顆小心心）；而且送NPC討厭的東西也不會令好感度下降。因此結論就是：比起花大功夫收集各種NPC喜歡的物品，倒不如每日送NPC便宜的東西，日子有功下好感度就能累積上去。最好就是送「雜草」（是的，送雜草給NPC也會加好感），雜草本身不是素材賣掉也不值錢，用來送給NPC就最好，大概送5次左右就可以提升一次好感（由0心變成1心）。

送雜草給小朋友，然後她很高興地收下，這遊戲其實挺鬼畜的...

不過有少部份NPC收到雜草不會提升好感（如多啦A夢、醫院護士、鎮長等），這時候可以送石材，因為玩家早期必定會大量採礦從而取得不少石材，而對任何NPC送石材都可以增加好感。如果背包空間足夠，身上帶一些雜草和石材「 見人就送」是不錯的方式。但注意在石材作為強化素材的需要量也十分大，不要送得太高興而令到強化用的石材不足。

高傲的鎮長不收雜草。（送禮時角色頭上有汗滴就是無法增加好感）

想氹人歡喜，送石材畀你