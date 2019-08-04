《BioHazard生化危機》新作現世？社交平台開發中封測招募開始

日本 Capcom（卡普空）宣布，將以「Biohazard Ambassador」為對象進行目前開發中心作的測試玩家募集，至於參加條件則是有登錄「Biohazard Ambassador」，並曾經玩過《惡靈古堡》系列的玩家。

「Biohazard Ambassador」為官方針對旗下人氣恐怖生存動作冒險《惡靈古堡》（BioHazard／生化危機）系列的玩家們所推出，讓玩家們可以將系列作各種相關情報分享到自己的部落格、Twitter、Facebook 等各種 SNS 社群的社群宣傳平台。

而在這次的官方開發中新作測試招募方面，測試預定將會從 9 月開始，從官方需登錄本平台會員，並曾玩過《惡靈古堡》（BioHazard／生化危機）系列的條件來看，這款新作應該是《惡靈古堡》（BioHazard／生化危機）系列新作沒錯。至於有關這款新作的最新情報與面紗，在 9 月的測試中應該就會正式對外公開，喜歡系列作的粉絲們到時可別錯過官方最新發表！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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