種村有菜擔當人設！美少女換裝手遊《Alice Closet》完整版OP公開

日本 DMM Games 預定於 2019 年夏天在 PC Web／iOS／Android 等平台推出，預約註冊活動也正在官網展開的《Alice Closet》，隨本作預約註冊人數突破 18 萬人，官方除公開遊戲 OP 開頭影片完整版讓玩家們欣賞之外，也宣布將會追加由「種村有菜」專為本作所設計的特別服裝作為追加預約特典讓玩家們領取使用！

《Alice Closet》為一款讓玩家們在名為「Wonderland」的異世界裡，幫自己的「花人偶 Alice」（花人形）換裝打扮，並在 Alice 的競艷大賽「花競」中脫穎而出的換裝打扮手機遊戲。而本作最特別之處，就是邀請以《神風怪盜貞德》、《尋找滿月》等人氣漫畫著稱的日本漫畫家「種村有菜」擔任角色設計，讓玩家們能在這個由種村老師擔任人設的不可思議世界裡，與各式各樣美麗的 Alice 花人偶們展開互動交流。

而隨著本作預約註冊突破 18 萬人，官方正式宣布，將會收錄由種村老師擔任設計的特別服裝作為追加預約特典，玩家們只要將故事第一章過關，即可入手這件特殊服裝，用來打扮自己的 Alice。而官方也同步公開由種村老師設計的這件特別服裝的部分插圖線稿讓玩家們搶先欣賞，喜歡種村老師作品的粉絲們不妨現在就趕快先來確認看看吧！

（《Alice Closet》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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