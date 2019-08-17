Fami通公開2019上半年日本國內實體遊戲銷量排行 王國之心3奪冠

在迎接9月開始的一波波大作之前，不妨先回顧一下過去半年的遊戲表現！日本遊戲雜誌Fami通最近公開了日本國內的實體遊戲銷量統計，冠軍則不負眾望地由《王國之心3》Kingdom Hearts 3奪得。

注意以下統計只限實體版本，數位/下載版的銷量並未包括在內。就日本而言目前下載版和實體版的銷量大概在64開至55開之間，可作參考。

第一位：《王國之心3》Kingdom Hearts III（PS4版）

PS4 / 2019年1月25日發售 / 約84萬

在全球均獲極大人氣的作品，Kingdom Hearts 3自推出以來已打破多個銷量紀錄，遊戲在推出不足一個月全球出貨量已超過5百萬，成為系列史上最快突破500萬銷量的作品。順帶一提遊戲的DLC「Re:Mind」已於早前E3 2019正式公布，預定在今年冬季推出，買了實體版的可不要太快把遊戲賣出去啊。

第二位：Super Smash Bros. Ultimate 任天堂明星大亂鬥特別版

Switch / 2018年12月7日發售 / 約78萬

目前Switch其中一款銷量最高的遊戲（僅次於Mario Kart 8及Super Mario Odyssey），據任天堂在6月尾發布的數據，大亂鬥的全球出貨量已達1494萬隻，相信現時已超過1500萬了。

第三位：New Super Mario Bros. U Deluxe（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）

Switch / 2019年1月11日發售 / 約64萬

Wii U的New Super Mario Bros. U的升級移植版，因為同時收錄了Wii U的New Super Luigi U，「一雞兩味」是本作一大賣點。本作也是Switch比較熱賣的作品之一，全球銷量超過400萬。

第四位：Biohazard RE:2 生化危機2重製版

PS4 / 2019年1月25日發售 / 約40萬

獲全球一致好評的Biohazard 2重製版，宅民黨已經製作過相當詳盡的攻略，還未玩的話就要趁Monster Hunter World Iceborne出來之前快點去玩了，不然9月開始就沒有時間啦！

【BioHazard RE2 生化危機2．攻略專頁】故事、武器及隱藏資料

第五位：Mario Kart 8 Deluxe 瑪利歐賽車8 豪華版

Switch / 2017年4月28日發售 / 約32萬

2017年的遊戲在2019年還可以拿到銷量榜第五，足見「孖車」的吸引力實在驚人。孖車8也是Switch目前銷量最高的遊戲，全球出貨量達1,789萬（任天堂在6月尾時公開的數字），也許最終會突破2千萬大關。

如果單以日本國內實體遊戲銷量而言，2019年任天堂繼續是大嬴家，以近銷量350萬成為最暢銷遊戲開發商，拋離第2位的Square Enix接近一倍。不過另一方面，這也再次顯示任天堂系列主機的一貫問題，就是能大賣的幾乎都只有自家第一廠遊戲，第三廠遊戲於任天堂主機上往往很難做出好成績。相信也是因為這個原故，任天堂在Switch上非常積極拉攏獨立遊戲開發者來補足第三遊戲不足的問題；另一方面，越來越多情報指出Sony將在明年初正式公布PS5，屆時主機戰爭的戰局會如何變化，就讓我們拭目以待。

至於排名5至20位請按圖放大：

+ 11 + 10 + 9

想看21至50名可到Fami通原文查看。