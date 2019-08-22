《機戰 DD》刷首抽教學 勇者王 鐵孤 驚爆 4大路線取得機體一覽

【機戰 DD 首抽】手遊《超級機器人大戰 DD》(超級機械人大戰 DD／スーパーロボット大戦 DD) 已經推出，即睇刷SSR 首抽攻略教學。

機戰DD 首抽刷甚麼？

《機戰DD》是免費遊戲，進入版圖戰鬥也不消耗「心心」等items，那BANDAI如何賺錢？原來遊戲中取得機體只得1招基本攻擊，如果你不抽蛋增加招式，你根本不可能過版。

抽蛋《機戰DD》抽的正是：「招式／必殺技配件」及「特殊能力配件」，後者單純就是一些增精神指令、能力加成的items，不難明。而前者安裝在相應機體，就可以加招式，最理想當然是刷中最強的SSR超必殺技配件如：《勇者王》風起雲動拳、《獨角獸高達》NT-D連續攻擊等。但它們需要3－4 TURN儲氣才能發動，所以你還需要抽一些SR基本招，要爆機還是得花錢。

(中獎機率：保證SR以上的1次為：SSR 3%／SR 97%，此外為：SSR 3% / SR 15% / R 82%)

基本蛋池分為稀有扭蛋：250石（D水晶）10抽／票券抽蛋：100票券10抽，暫時看資料兩邊機率一樣，都保證中1粒SR。（遊戲截圖）

筆者很好運，1次即中Hell ＆ Heaven，但亦有同事抽4次都沒有1粒SSR。如果抽不中，就要靠勇氣補足了！加油！

那如果抽中「招式／必殺技配件」卻未取得相應機體，不是很浪費？每粒「招式／必殺技配件」除代表1招，其實還有主／副兩個能力；而每部機體有1格Main Ability 專用插槽，以及2格 Sub Ability 插槽裝配（期可增加至4格），就算將配件安裝在其他非指定機體，都能發動。

將風起雲動拳安裝在Main就可發動超必及主能力，裝在Sub就只發動副能力。（遊戲截圖）

無論是SSR超必／SR招式，都要配相應機體才能發動。安裝在其他非指定機，只能發動圖右下的Main／Sub 技能。（遊戲截圖）

SSR一覽 配件名／增加能力／專用機體 単分子刀．螺旋攻擊／宅民未抽中、資料後補／ARX-７ GN劍／資料後補／EXIA 超電磁旋轉／威力:180% 命中:+25%／超力電磁俠 NT-D連續攻擊／資料後補／獨角獸高達 粒子刀連續攻擊／資料後補／EVA初號機 近身攻擊／威力:185% 命中:+25% 瞄準値及攻撃力増加／Nu Gundam 複合戰鬥／威力:170% 命中:+25% 瞄準値及運動性up 實彈武器傷害+7%／裝甲騎兵紅膊頭智慧狗 超絕Mega巨炮／威力:165% 命中:+25% 運動性及反擊攻力up 鐳射武器傷害up／Zeta Gundam 吉克粉碎擊／資料後補／金剛飛天鑽 V-MAX／威力:170% 命中:+25% 鐳射性Break量表減少量Up 鐳射系必殺技傷害up／蒼流星SPT 力士拿 高能鐳射步槍連射／威力:170% 命中:+25% 攻擊力 運動性Up 鐳射性Break量表減少量Up 鐳射系必殺技傷害up／突擊高達 高威力變量來福槍／威力:190% 命中:+25% 運動性及瞄準値up 必殺技命中時敵攻擊力down／DD原創機フェルメナー 惡魔超音波／資料後補／惡魔人 全子刺刀突擊／資料後補／DD原創機體 高熱火焰／威力:200% 命中:+25% 受傷減輕 攻力up 防禦力up／惡魔人 奧拉斬／資料後補／翼霸 天空劍V字斬／威力:180% 命中:25% 兩項技能攻擊力up／V型電磁俠 風起雲動拳／威力:180% 命中:25% 必殺技威力up+気力up．打擊系必殺技威力up／勇者王GaoGaiGar 滑腔砲連射／未抽中／高達巴巴托司 鐳射切割／未抽中／DD原創主角機 輻射波動機關／威力:180% 命中:25% 攻撃力up 必殺技命中時2 action間敵機防禦力down 特殊屬性超必威力up／紅蓮弐式 蓋特刺刃／資料後補／三一萬能俠及黑三一 切腹大刀／資料後補／革命機Valvrave

這些就是非招式SSR，比如圖中「惠的激勵」就可以為機體追加「信賴」精神指令回血，又可追加其實能力。（遊戲截圖）

出招前會有女角的播片，為你的攻擊加成。比如圖中的古荻利亞，配合三明出擊，感動到打尿震。（遊戲截圖）

首抽前訓練足足15分鐘 抽盡27飛先reset

很多人抽了10次 完成訓練後的10抽就reset，其實訓練完後只要看多一點對白、按多幾下收齊開game禮物，一共可以抽27次！如果27次也沒有出現心水，才再reset也未遲。

訓練抽蛋：10次 票券抽蛋：10次 Rare抽蛋：6次 必中SSR抽蛋：1次

每次完成訓練，其實都可以抽27粒蛋，當中最重要是1扭必中SSR扭蛋，刪game重刷前，不妨一試。（遊戲截圖）

要完成訓練才能首刷，過程需時15分鐘且無法跳走。唯一有幫助的技巧，是在系統講廢話時不斷連按圖中紅圈「Next」位置，以求盡快跳走對白框。（遊戲截圖）

如何收集想要的機體？

由於遊戲中的機體是分別在World 1/2/3/4 遊戲舞台中邊打邊入隊，你可以先看看4個世界可各自得到那些你喜歡的機體，比如筆者最想用勇者王和獨角獸高達，就一定要打World 2；很想快點玩《鐵孤》就要玩World 4；決定好之後才開始專心刷首抽，抽中你喜愛機體的SSR為止。

筆者推薦先玩World 2，取得的機體也最多：如勇者王、黑三一、獨角獸高達。 （遊戲截圖）

World 1：鐵甲萬能俠／愛美神／金剛飛天鋼／翼霸／超力電磁俠

+ 2

World 2：勇者王／超竜神／Z高達／重高達／EVA初號機／獨角獸高達／Nu高達／V型電磁俠／黑三一／グラフディン(ユンナ機)

+ 6 + 5 + 4

World 3：グラフディン(リナリア機)／驚爆危機ARX-7／驚爆危機M9 x2／能天使高達／力天使高達／主天使高達／德天使高達／紅蓮弐式／突擊高達

+ 6 + 5 + 4

World 4：ZEGAPAIN Altair／革命機Valvrave 1號／高達巴巴托司／蒼流星力士拿／裝甲騎兵紅膊頭智慧狗／グラフディン(マイコ機)