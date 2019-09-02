eSports Award 2019 電競奧斯卡接受公眾投票 網紅Ninja再贏？

【eSports Award 2019】至2016年起，有電競界別奧斯卡之稱的ESPORTS Awards 電競大獎，給投身電境的所有人，包括選手、直播主甚至幕後拍攝人員，都有機會接受全球加許；而日前eSports Award 2019頒獎禮主辦單位ARLINGTON於網上正式開放2019年度投票，選出心目中的2019年電競界風雲人物。eSports Award 2019頒獎禮將於美國時間11月16日舉行。
電競大獎 eSports Award 2019 將於美國時間 2019年11月16日 於美國德州阿靈頓（Arlington）Esports Stadium Arlington舉行，官方網站將有現場直播。日前eSports Award官方網站公開2019全年候選名單，並正式開放全球投票，包括兩大組別：電競業界及網民投票中，選出全年最佳電競隊、PC / Console家用機 最佳隊員、最佳新秀甚至教練，亦有幕後大獎將表揚包括最佳攝影 / 錄影、最佳電競遊戲 / 硬件廠商外，更有全年最佳直播主 / 內容創作 / 電競記者等 共14個大獎。
eSports Award 2019 被喻為電競界奧斯卡，將表揚包括台前幕後等全球多位為電競奮鬥的業者。 （官方網站截圖）
↓↓eSports Award 2019 部分候選提名↓↓
網路紅人 Ninja （Richard Blevins）在Twitch是大紅人，截至去年已超過1600萬觀眾及5萬followers；今年被提名兩項大獎包括2019年度電競紅人及直播主，且看是否能連下兩城。 【大會官方網站截圖】
另一位備受關注的Cosplayer：Zach Scuderi（@Sneaky），同時亦是Cloud9電競隊員，是男兒身但扮演LOL角色廣受歡迎。今屆會否成為Cosplayer of the Year值得關注。 【Twitter@Sneaky】