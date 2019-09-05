買Switch超任版無線手掣　4P打孖寶賽車 及其他 SFC 經典遊戲

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【Nintendo Direct 2019.9.5】Nintendo Switch Online 將推出「超級任天堂」超任 SFC 型無線手掣，配合快將推出的多款SFC 經典遊戲下載，可在Switch上玩《孖寶賽車》、《Star Fox》等經典SFC game。

筆者上月已報導過，任天堂申請了SFC超任／超級任天堂手掣型的Switch無線手掣，現在Nintendo Direct 2019.9.5中正式落實。手掣即日起可在日本Nintendo Switch Online上，接受限已購買上網服務的用家訂購。（2隻手掣1對／售價：2980日圓）

Switch出超任無線手掣 Online網店加推SFC經典 即睇10大心水作品

任天堂將在網店發售Switch專用「超級任天堂手掣」型無線手掣。（Nintendo Direct 直播截圖）

+3
+2

首批公布SFC下載遊戲如下，但發售型式未定，有可能是一個價錢包括多款遊戲。值得一提，下載版SFC遊戲將對應跟迷你超任相同的「無限復活」功能。​

+8
+7
+6

9月6日起Nintendo Switch Online將推出SFC遊戲下載服務。（Nintendo Direct 直播截圖）

值得一提，下載版SFC遊戲將對應跟迷你超任相同的「無限復活」功能。（Nintendo Direct 直播截圖）

Switch《任天堂明星大亂鬥 SP》餓狼傳說Terry參戰！
Nintendo Switch《鬥陣特攻 傳奇版》附贈連線資格及黃金戰利品箱
Wii人氣RPG復活！《Xenoblade異度神劍》高清版Switch強勢回歸
Switch《集合！動物之森》無人島展開新生活【Nintendo Direct】
《Kingdom Hearts 王國之心III》新DLC　開放新角色受玩家期待
【MHW ICEBORNE】冰咒龍珍藏限定版開箱 & 艾露貓多功能手掣架
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。