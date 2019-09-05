買Switch超任版無線手掣　4P打孖寶賽車 及其他 SFC 經典遊戲

【Nintendo Direct 2019.9.5】Nintendo Switch Online 將推出「超級任天堂」超任 SFC 型無線手掣，配合快將推出的多款SFC 經典遊戲下載，可在Switch上玩《孖寶賽車》、《Star Fox》等經典SFC game。

筆者上月已報導過，任天堂申請了SFC超任／超級任天堂手掣型的Switch無線手掣，現在Nintendo Direct 2019.9.5中正式落實。手掣即日起可在日本Nintendo Switch Online上，接受限已購買上網服務的用家訂購。（2隻手掣1對／售價：2980日圓）

任天堂將在網店發售Switch專用「超級任天堂手掣」型無線手掣。（Nintendo Direct 直播截圖）

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首批公布SFC下載遊戲如下，但發售型式未定，有可能是一個價錢包括多款遊戲。值得一提，下載版SFC遊戲將對應跟迷你超任相同的「無限復活」功能。​

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9月6日起Nintendo Switch Online將推出SFC遊戲下載服務。（Nintendo Direct 直播截圖）