HG高達G40週年 Industrial Gundam 模型 法拉利大師奧山清行操刀

Gundam 高達HG模型發布了一款高達 G40 工業設計Ver.「Gundam G40 Industrial Design Ver.」，設計源自法拉利Enzo的設計師奧山清行，是高達40週年紀念的一項重大計劃。

《機動戰士高達》入40週年，發表紀念版1/144 HG 高達模型高達 G40 工業設計Ver.「Gundam G40 Industrial Design Ver.」，其實在19年初發表「GUNDAM G40 Beyond」計劃，公開橫濱1：1步行高達巨像、真人電影版等大project時，有一並介紹法拉利Enzo、本田NSX等經典跑車設計師奧山清行 Ken Okuyama 操刀的40週年版高達、渣古、馬沙渣古。近日終於有HG模型實物睇，全身前後左右式樣齊全，引發一論爭議。

看背影跟原版RX-78-2真的相差無變，不過斷開三節的腳板好搶眼。

今年是高達40週年，2020年是「高達模型 Gunpla」40週年，連續有大project。 這部Gundam G40 Industrial Design Ver. 主要以人體工學角度去修飾RX-78-2，都是變得更流線型、關節和細節更加合理化。原來奧山清行小時候也是看《高達》長大，大河原邦男先生的原設計在他心中有一定份量，所以接到這工作邀請後，奧山氏有一定的抗拒。但經過多次會面，理解BANDAI並不要求奧山像美國大師Syd Mead 般，以全新世界觀設計Turn A高達，大可以用fans角度加上工業設計師的視點，將RX-78-2「合理化」、「工業化」，奧山終決定接手「Gundam G40」計劃。

他表示，自己最在意是新設計中的腰部可動，高達40年來，箱型的腰甲一路進化為現在的「裙子」式樣，但它希望可以重新做出過去動畫中，那條四四方方的「短褲」，所以就想出裝甲分割、向來收起等gimmick；另外，他重新設計的大腿股關節及膝蓋二重關節，以及可內收的後腳肌肉，都是可以用BANDAI 模型技術重現出來的，這就是所謂的「工業設計」了。

+ 4 + 3 + 2

總括而言，其實G40版高達有它本身的美感，我也會買盒模型，其新鮮感總大過不斷Ka版和Ka版。但個人就覺得BANDAI對Ken哥設限太多，他本身也很保守，令設計有點唔湯唔水，不及當年看到白鬍子「Turn A Gundam」時般震撼。BANDAI似乎也是先用HG試水溫，不會亂出貴價商品，我亦相信不會用來拍真人版高達，即使不喜歡，各位高達fans也不必激動。

HG 1/144 Gundam G40 Industrial Design Ver. 售價3240日圓/12月發售