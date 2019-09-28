高達 x 百事可樂 Gundam pepsi 別注圖案汽水罐+型格日用品

近來市面出現一批高達圖案限定百事可樂，罐身設計別緻，更有機會抽中限量版彩色電鍍版PG 高達模型，另外還可以加錢換工具箱、汽車太陽檔、縮骨遮等實用日用品。

這批百事可樂 別注圖案汽水罐 分別有高達、紅彗星渣古、渣古、哈羅冬瓜4款，現已在市面發售。個人覺得以動漫聯乘活動商品來計，design算是還可以，比如高達大頭下會見到RX字型、渣古就有MS字型，細節算有心思。而由即日至2019年10月17日，在指定商戶買滿$40百事可樂，保留收據即可參加抽獎(詳情自行到Pepsi HK Promo facebook查詢)，贏取PG 1/60 RX-78-2彩色電鍍版高達模型。

這批百事可樂 別注圖案汽水罐 分別有高達、紅彗星渣古、渣古、哈羅冬瓜4款，現已在市面發售。（鍾世傑 攝）

高達figure只作拍照用途，不包括在抽獎或換購禮品內。（鍾世傑 攝）

渣古figure只作拍照用途，不包括在抽獎或換購禮品內。（鍾世傑 攝）

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由即日至2019年10月17日，在指定商戶買滿$40百事可樂，保留收據即可參加抽獎，贏取PG 1/60 RX-78-2彩色電鍍版高達模型。

另外，還有3種加錢換購禮物，除了縮骨遮和汽車太陽擋，筆者自己比較喜歡高達藍色手提金屬工具箱，因為可以放平時砌高達模型時用的油和工貝，盒子的size大約可放2層x4罐汽水，如果箱內有多些間隔就更實用啦。

7-11便利店買百事可樂+$99即可換高達藍色手提金屬工具箱。（鍾世傑 攝）

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在各大油站買百事可樂+$50可換高達汽車太陽擋。（鍾世傑 攝）