【MHW ICEBORNE攻略】冰咒龍後主線流程心得（1）：紅蓮爆鱗龍

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】新狩獵始動！冰咒龍後主線任務紅蓮爆鱗龍心得，亞種古龍相繼登場：

本文承接主線流程攻略MR12-18：

MHW「世界警察 」爆鱗龍升級歸來

擊倒冰咒龍之後故事仍未完結（Monster Hunter慣例，封面龍後另有大Boss），擊倒冰咒龍後劇情動畫，各處天變地異，調查團要調查各地的異變，我們的蒼藍星就被派去了龍結晶之地。在這裡會遇上令人「喜聞樂見」的爆鱗龍亞種「紅蓮爆鱗龍」。

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由於是探索中的戰鬥，這裡也可以無限貓車；但若果觸發劇情後脫離探索就會變成任務，到時三貓就會任務失敗。個人感覺打紅蓮爆鱗龍solo會比較容易，因為掉下來的爆鱗位置比較好預測，不像multi時爆鱗到處亂飛，隨時在身後就有一顆爆炸了才知道。

爆鱗龍亞種基本動作和原版相若，不過體感更具侵略性（幸好速度未有明顯變快）；主要是有一兩個新招式以及發怒時追加了紫色爆鱗，掉下來之後會像融合聚變般變形然後爆炸。筆者個人打得非常小心，所以沒有被紫色爆鱗炸到，但這些爆鱗肯定威力驚人，你絕對不會想被炸到...只能說爆鱗龍不愧是世界警察，一見到有紛爭的源頭（蒼藍星和大團長）就馬上實行武力介入，更不惜將高威力爆炸品（爆鱗）四處亂灑以圖驅散蒼藍星，可見爆鱗龍維護新大陸和平穩定的決心。另外一提很多動作都會掉下紫色爆鱗（就算不是在攻擊只是單純移動或飛行都會），獵人要保持高度警覺隨時留意四周。（按圖放大說明）

+ 20 + 19 + 18

打完紅蓮爆鱗龍之後下一個任務：