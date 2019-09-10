【MHW ICEBORNE】攻略：超方便坐騎系統　永霜凍土獸纏族任務解說

Monster Hunter World ICEBORNE（魔物獵人世界 ICEBORNE）其中一個新元素就是坐騎系統，獵人可以騎上龍仔快速移動，而且更有各種便利功能，以下同大家解說：

遊戲中每個區域都有不同坐騎，取得後就會新增「坐騎呼叫」指令，在非戰鬥時隨時叫出坐騎並騎上。坐騎是會全自動移動，獵人不能控制而可提供移動目標。其好處在於移動速度快、不需像跑步那樣耗耐力，而且多功能。

坐騎的優點1：自動前往目標、跳躍起攻

如果在狩獵任務，牠會直接騎往目標位置，就算是未發現的魔物，也會自動走去痕跡處讓獵人提升追蹤點數，繼而自動找出目標。坐騎還可以作為踏台，起手便是跳躍攻擊。

全自動追往狩獵目標，速度快又不用自己跑

坐騎的優點2：移動中用道具、磨刀

在坐騎上可以一邊移動，一邊使用各式道具，像是一邊移動一邊吃回復藥、熱飲甚至是磨刀都可。在戰鬥至魔物轉區時，不妨直接叫坐騎一邊移動一邊進行戰鬥準備，絕對會比以往的節奏更快。

一邊騎著一邊磨石吃藥，轉場時更快接戰，對有時效的東西（暈眩值、起爆龍杭等）也有點幫忙

坐騎的優點3：標記位置、極速採集

坐騎可按L3切換奔跑/行走模式，或者拉方向下來暫停。在自由探索時，坐騎預設會自動找痕跡，而獵人亦可打開地圖，對採集資源按R3標記位置，如是者坐騎就會自動前往。在坐騎採集有極大優點，就是無論是礦石、骨塚或者是特產，獵人都能在騎乘中一下揮手就採集到，省減了所有採集動作，能夠極速採集完成。小缺點是要不時打開地圖標記而已。

騎在上面直接採集，而且一揮手就採到，採礦也不需鐵搞

坐騎的取得：

坐騎的取得極簡單，就是與當地的貓貓族人變成友好，其後在營地與隨行艾露貓交談，就會取得「坐騎呼叫」指令。古代樹森林、瘴氣之谷、大蟻塚荒地、陸珊瑚台地及龍結晶之地的友好方式可參照舊有文章，而新地圖永霜凍土的獸纏族就在下面說明，同時也能取得另一好用工具「救援狼煙」。

永霜凍土的獸纏族及坐騎 (圖文說明)：