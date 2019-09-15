【TGS 2019】《萊莎的鍊金工房》 最新宣傳影片、首批特典公布

【TGS 2019 東京遊戲展 . PS4 . Nintendo Switch 】臺灣光榮特庫摩宣布，預定 2019 年 9 月 26 日（四）發售的 PS4／Nintendo Switch 用遊戲《萊莎的鍊金工房～常闇女王與秘密藏身處～》（Steam 版預定 10 月 29 日（二）發售），於今日公開 TGS 2019 宣傳影片，並公布繁體中文版首批特典，玩家將可獲得「Q版人物紙膠帶」一份，數量有限敬請及早訂購。

官方宣布，購買《萊莎的鍊金工房～常闇女王與秘密藏身處～》首批實體版的玩家，將可獲得「Q版人物紙膠帶」一份，數量有限敬請及早訂購。此外，本作也將於 9 月 20 日（五）20:00～21:30 在臺灣光榮特庫摩 YouTube 頻道上舉行中文玩家專屬生放送，臺灣光榮特庫摩 Facebook 粉絲專頁也現正募集玩家提問，千萬別錯過！

《萊莎的鍊金工房》TGS 2019宣傳影片 ↓↓↓

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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