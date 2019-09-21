【MHW ICEBORNE攻略】聚魔之地各地帶LV出現魔物一覽

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】相信已爆機的獵人都已開始在刷聚魔之地找新魔物及素材，以下整理聚魔之地各地帶不同等級出現的魔物一覽，方便大家尋找目標魔物。

持續討伐該地帶的魔物便可提升地帶LV，升級後會出現更強的魔物以及歷戰魔物，同時較弱小的魔物出現率也會下解。地帶等級提升後可於獵人筆記中查看不同地帶等級會出現的魔物，如果想留個紀錄也可以考慮全刷一遍（雖然會花費非常多的時間）。另外必須一提是聚魔之地中每個地帶都有等級上限，而所有地帶的總等級也有上限，這兩個上限會隨著完成MR解放任務而解鎖：

MR49以下: 單獨地帶等級最高為4

MR50: 單獨地帶等級最高為5

MR70: 單獨地帶等級最高為6

MR100: 單獨地帶等級最高為7

據目前情報所得，達到MR100後所有地帶的合共等級最高為18，之後便不會再增加；當合共地帶等級達到上限時，繼續提升某一地帶就會使其他地帶的等級下降。也就是說一個人沒有辦法將4個地帶等級都升到最高，最多也只能升到2個（7+7+2+2或是7+7+3+1）。因此最好找幾位朋友夾定專攻不同地帶，有需要開特定怪物來打時便可互相照應。

稀有魔物：

聚魔之地有多隻稀有魔物，首先有森林LV2或珊瑚LV3開始會高機率出現雷狼龍；然後各地帶由LV5開始均有極低機會有殲世滅盡龍亂入，殲世滅盡龍也是MR100的解放任務目標。

另外每個地區由LV6開始都會有一隻隱藏魔物以低機率出現：

森林：戰痕黑狼鳥（即歷戰黑狼鳥）

荒地：金火龍

珊瑚：銀火龍

瘴氣：黑轟龍

而各地帶在LV7更會出現各歷戰古龍。在聚魔之地遇見這些魔物後，撿痕跡或破壞部位可獲調查任務，得到後開給朋友一起撿痕跡產生更多任務吧。

以下整體各地帶全LV出現魔物一覽，星數為魔物出現機率，星數越高出現機會越大。而在本篇中已登場的古龍（如鋼龍等）在討伐一次後即可開啟自由任務。

森林地帶：

LV1

三星：大兇豺龍 毒妖鳥 飛雷龍

兩星：蠻顎龍

一星：無

LV2

三星：大兇豺龍 毒妖鳥 飛雷龍 蠻顎龍 猛牛龍

兩星：雌火龍 火龍 浮眠龍 迅龍 雷狼龍

一星：雷顎龍

LV3

三星：蠻顎龍 火龍 迅龍 雷狼龍黑狼鳥

兩星：大兇豺龍 毒妖鳥 飛雷龍 雌火龍 蒼火龍 猛牛龍 浮眠龍 斬龍 雷顎龍

一星：轟龍 兇爪龍

LV4

三星：歷戰毒妖鳥 歷戰飛雷龍 火龍 蒼火龍 歷戰猛牛龍 迅龍 雷狼龍 黑狼鳥

兩星：蠻顎龍 兇爪龍

一星：大兇豺龍 雌火龍 浮眠龍 斬龍 轟龍 雷顎龍

LV5

三星：歷戰蠻顎龍 歷戰火龍 蒼火龍 鋼龍 冰咒龍 雷狼龍 黑狼鳥

兩星：歷戰毒妖鳥 歷戰飛雷龍 歷戰雌火龍 歷戰猛牛龍 歷戰浮眠龍 迅龍 歷戰雷顎龍 惶怒恐暴龍

一星：大兇豺龍 斬龍 轟龍 兇爪龍 殲世滅盡龍

LV6

三星：蒼火龍 鋼龍 歷戰迅龍 惶怒恐暴龍 歷戰雷狼龍 戰痕黑狼鳥

兩星：歷戰蠻顎龍 歷戰火龍 歷戰兇爪龍 冰咒龍

一星：大兇豺龍 歷戰毒妖鳥 歷戰飛雷龍 歷戰雌火龍 歷戰猛牛龍 歷戰浮眠龍 歷戰斬龍 歷戰轟龍 歷雷顎龍 殲世滅盡龍

LV7

三星：歷戰鋼龍 殲世滅盡龍 戰痕黑狼鳥

兩星：歷戰蒼火龍 歷戰迅龍 歷戰冰咒龍 歷惶怒恐暴龍 歷戰雷狼龍

一星：大兇豺龍 歷戰毒妖鳥 歷戰飛雷龍 歷戰蠻顎龍 歷戰雌火龍 歷戰火龍 歷戰猛牛龍 歷戰浮眠龍 歷戰斬龍 歷戰轟龍 歷戰雷顎龍 歷戰兇爪龍

+ 7 + 6 + 5

荒地地帶：

LV1

三星：搔鳥 土砂龍

兩星：毒妖鳥

一星：雌火龍 浮眠龍

LV2

三星：搔鳥 土砂龍 雌火龍 浮眠龍

兩星：蠻顎龍 角龍 櫻火龍 斬龍

一星：毒妖鳥 猛牛龍 雷顎龍

LV3

三星：雌火龍 角龍 浮眠龍 斬龍

兩星：搔鳥 土砂龍 蠻顎龍 櫻火龍 黑角龍 雷顎龍

一星：毒妖鳥 猛牛龍 轟龍 兇爪龍

LV4

三星：歷戰土砂龍 角龍 黑角龍 斬龍

兩星：歷戰毒妖鳥 雌火龍 浮眠龍 兇爪龍

一星：搔鳥 蠻顎龍 櫻火龍 猛牛龍 轟龍 雷顎龍

LV5

三星：歷戰雌火龍 歷戰角龍 黑角龍 炎王龍炎妃龍 歷戰浮眠龍 冰咒龍

兩星：歷戰土砂龍 歷戰蠻顎龍 歷戰櫻火龍 斬龍 歷戰雷顎龍 惶怒恐暴龍

一星：搔鳥 歷戰毒妖鳥 歷戰猛牛龍 轟龍 兇爪龍 殲世滅盡龍

LV6

三星：歷戰黑角龍 炎王龍 炎妃龍 歷戰斬龍 惶怒恐暴龍

兩星：歷戰雌火龍 歷戰角龍 歷戰浮眠龍 歷戰兇爪龍 冰咒龍 金火龍

一星：搔鳥 歷戰毒妖鳥 歷戰土砂龍 歷戰蠻顎龍 歷戰櫻火龍 歷戰猛牛龍 歷戰轟龍 歷戰雷顎龍 殲世滅盡龍

LV7

三星：歷戰炎王龍歷戰炎妃龍 金火龍

兩星：歷戰黑角龍 歷戰斬龍 歷戰冰咒龍歷戰惶怒恐暴龍 殲世滅盡龍

一星：搔鳥 歷戰毒妖鳥 歷戰土砂龍 歷戰蠻顎龍 歷戰雌火龍 歷戰角龍 歷戰櫻火龍 歷戰猛牛龍 歷戰浮眠龍 歷戰轟龍 歷戰雷顎龍 歷戰兇爪龍

+ 9 + 8 + 7

陸珊瑚地帶：

LV1

三星：眩鳥

兩星：猛牛龍

一星：浮空龍 水妖鳥

LV2

三星：眩鳥 浮空龍 櫻火龍 水妖鳥

兩星：風漂龍

一星：猛牛龍 雷顎龍

LV3

三星：浮空龍 風漂龍 櫻火龍 水妖鳥 迅龍

兩星：眩鳥 慘爪龍 雷顎龍 兇爪龍 雷狼龍

一星：猛牛龍

LV4

三星：歷戰浮空龍 風漂龍 兇爪龍

兩星：櫻火龍 水妖鳥 迅龍 雷狼龍

一星：眩鳥 慘爪龍 歷戰猛牛龍 雷顎龍

LV5

三星：歷戰風漂龍 麒麟 歷戰櫻火龍 歷戰水妖鳥 冰咒龍 溟波龍

兩星：歷戰浮空龍 歷戰雷顎龍 兇爪龍 惶怒恐暴龍 雷狼龍

一星：眩鳥 歷戰慘爪龍 歷戰猛牛龍 迅龍 殲世滅盡龍

LV6

三星：麒麟 溟波龍 惶怒恐暴龍

兩星：歷戰風漂龍 歷戰櫻火龍 歷戰水妖鳥 歷戰兇爪龍 冰咒龍 歷戰雷狼龍銀火龍

一星：眩鳥 歷戰浮空龍 歷戰慘爪龍 歷戰猛牛龍 歷戰迅龍 歷戰雷顎龍 殲世滅盡龍

LV7

三星：歷戰麒麟歷戰溟波龍 銀火龍

兩星：歷戰冰咒龍歷戰惶怒恐暴龍 殲世滅盡龍

一星：眩鳥 歷戰浮空龍 歷戰風漂龍 歷戰慘爪龍 歷戰櫻火龍 歷戰猛牛龍 歷戰水妖鳥 歷戰迅龍 歷戰雷顎龍 歷戰兇爪龍 歷戰雷狼龍

+ 2

瘴氣地帶：

LV1

三星：大凶顎龍

兩星：猛牛龍

一星：骨鎚龍

LV2

三星：大凶顎龍 骨鎚龍

兩星：無

一星：慘爪龍 猛牛龍 轟龍 雷顎龍

LV3

三星：骨鎚龍 慘爪龍 轟龍

兩星：大凶顎龍 雷顎龍

一星：猛牛龍 硫斬龍 兇爪龍

LV4

三星：歷戰骨鎚龍 慘爪龍 轟龍 硫斬龍

兩星：兇爪龍

一星：大凶顎龍 歷戰猛牛龍 雷顎龍

LV5

三星：慘爪龍 硫斬龍 冰咒龍 霧瘴屍套龍

兩星：歷戰骨鎚龍 轟龍 歷戰雷顎龍 惶怒恐暴龍

一星：大凶顎龍 歷戰猛牛龍 兇爪龍 殲世滅盡龍

LV6

三星：歷戰轟龍 歷戰硫斬龍 霧瘴屍套龍 惶怒恐暴龍 黑轟龍

兩星：歷戰慘爪龍 歷戰兇爪龍 冰咒龍

一星：大凶顎龍 歷戰骨鎚龍 歷戰猛牛龍 歷戰雷顎龍 殲世滅盡龍

LV7

三星：歷戰霧瘴屍套龍 殲世滅盡龍 歷黑轟龍

兩星：歷戰轟龍 歷戰硫斬龍 歷戰冰咒龍 歷戰惶怒恐暴龍

一星：大凶顎龍 歷戰骨鎚龍 歷慘爪龍 歷戰猛牛龍 歷戰雷顎龍 歷戰兇爪龍