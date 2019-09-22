【MHW ICEBORNE 攻略】低調但OP！中期強力冷門武器推薦

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【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】Monster Hunter其中一大樂趣是收集各種武器和研究不同武器、打法的可行性，以下介紹一些比較冷門但其實相當強的武器，想找新東西玩時不妨看看。

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】殲世滅盡龍、銀火龍等終盤武器固然非常強力，但要製作那些武器已經是MR100以後的事了，在遊戲中期其實頗有需要製作更多武器來面對不同強敵；而很多人在用的三天刀、天地煌啼龍大劍相信等大家都懂得怎麼用了，因此以下主要介紹一些比較冷門但戰力相當不俗，而且製作難度又不高的武器，配以適當防具和技能已足夠用到MR100後了。

瞬間冷凍魚劍

活動任務「這條魚不適合食用」獲得的專用票製作的大劍，造型是一條巨大的吞拿魚十分「盞鬼」。本來以為只是攪笑用的Cosplay道具，沒想到這把劍完全可以用於實戰，而且一點都不弱！這把劍有著所有大劍中（大概也是全遊戲中）最高的冰屬性值，在客製強化屬性攻擊兩次、再加上冰屬性攻擊強化LV6後，屬性值更可以突破1000！沒想到在ICEBORNE中可以看到4位數字的屬性值呀...

屬性值突破1000的瞬間

雖然以前屬性大劍因為沒有動作值補正，使得屬性大劍的表現都不太理想；不過在ICEBORNE中強化了蓄力斬的屬性補正，現在屬性大劍也可以打出不錯的傷害了。配合冰咒龍防具4件的屬性會心、寒氣鍊成、拔刀術（100%會心）和超會心後，旗魚大劍的拔刀蓄力對鍛鍊區域木柱可打出700傷害，實戰中對弱冰的魔物也可打出500~600的傷害。而就算不蓄力，視乎肉質和魔物有否發怒下，拔刀第一劍也可打出200~300的傷害，加上拔刀的靈活性和高打點是十分優秀。

對黑角龍拔刀蓄力打頭575，一刀爆一隻角。

雙聖劍公會騎士（工房雙劍）

這把雙劍有著十分優秀的面板能力，雖然面板攻擊力比Rare11標準是稍低（標準是364，這把只有350），但是除了有210水屬之外，更重要是不需要匠已有紫斬，在紫斬補正已足以彌補甚至超遠面板攻擊力稍低的差距了。配以冰咒龍防具4件的屬性會心及寒氣鍊成後，一次星爆氣流斬，啊不對，是一套鬼人亂舞可打出約900的傷害

造型也很好看，一藍一綠真的很有「桐人感」。

若配上匠更可進一步延長其紫斬，配上匠2的斬味已夠「星爆」足足十次，隨時打到魔物轉區也未用完紫斬；也可以考慮配一個剛刃研磨，磨一次刀換1分鐘無限紫斬。好用之餘最重要是製作非常簡單，一路強化下來只需要各種礦石、打冰咒龍便會掉的古龍的淨血、少量猛牛龍和霜翼風漂龍的素材（主線必打的魔物）以及只要是由本篇打上來的獵人應該都有很多的霸者之証便可，連鬥技大會都不用打。

暴君‧刺胞（溟波龍輕弩）

雖然說到輕弩大家都會先想起速射徹甲榴彈LV2，但其實速射屬性彈流依然有著不錯的戰力；尤其這把溟波龍輕弩就有著極強的性能，面板攻擊力為輕弩中第二高的364同時（僅次於天地煌啼龍輕弩的377）還有15%會心，單以面板數值來說是十分過份。

這把輕弩主要用來速射水冷彈，如果角度和位置合適造成貫通效果的話，速射一次水冷彈可造成200~300的傷害（無法貫通時也有120~150），以安定又持續的輸出來說十分可觀。同時由於面板攻擊力高，溟波龍輕弩的起爆龍彈傷害也十分不俗，真的是各樣優秀。ICEBORNE中怕水的魔物不少，造一把速射水冷彈的輕弩旁身總沒壞處。

斬龍弓II

弓雖然因為屬性補正的削弱在ICEBORNE早期會比較吃力，但到中後期開始較齊裝後傷害就回來了（特別是大後期造到銀火龍套裝之後，雖然那也是很後期的事了）。弓必然是玩屬性，其中特別推薦這把斬龍弓。有著高達390的火屬性攻擊力，雖說比蠻顎龍稍低，但是沒有負會心，能很好地配合冰咒龍防具兩件的屬性會心效果。而且它只是Rare10武器，客製強化比銀火龍弓容易得多，在中期已能堆出很好的屬性值。它還可以用毒瓶和爆破瓶，打擊面更全面，面對未破肉質/不太怕彈的魔物時也有攻擊手段，真的是各種優秀。

巢穴鳥喙II（搔鳥長槍）

你沒看錯是搔鳥長槍，沒想過搔鳥武器也有出頭天吧？在造到殲世滅盡龍等MR100武器之前，這把搔鳥長槍有著最高的物理攻擊力（598），而且還有25%會心！雖說ICEBORNE後期是屬性攻擊的天下，但這一把搔鳥長槍已足夠支撐到換殲世滅盡龍武器了。

王牙砲【震雷】（雷狼龍重弩）

可說是爛輝龍賊弩的升級版，特點是裝填數6（裝填擴充LV3變成8）、反動中的散彈LV3；若純以火力計這把重弩絕對是全遊戲最高，遠遠拋離任何其他武器數倍以上，配好技能後能打出毀天滅地的DPS。網上已有一些超特化配置，散彈LV3可打出每Hit 89的瘋狂傷害，機關龍彈一排下去更是超過1萬。但就算不作極限特化，要配出散彈一發300以上的傷害也簡單。當然理論傷害不等如實際表現，魔物可不同木柱，不會站著不動讓你「任砌」，但如果配合一些強控場的隊友如徹甲邪教時，便可在魔物倒下期間瘋狂輸出。

順帶一提雷狼龍武器大都性能優秀，像是錘、太刀等都有相當不俗的性能。

看看神人的超射化重弩影片：

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