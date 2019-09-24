Netflix劇集《毒梟：集團崛起》遊戲化：美劇變身戰略射擊

遊戲發行商Curve Digital與開發商Kuju宣布，以Netflix原創影集《毒梟》（Narcos）為題材改編的動作遊戲新作《毒梟：集團的崛起》（中文名稱暫譯，原名：Narcos：Rise of the Cartels），將預計於2019年內在PS4／Xbox One／Nintendo Switch／PC（Steam）等平台上推出。

《毒梟》是一部描寫哥倫比亞惡名昭彰販毒集團的故事，目前已推出4季，而本次改編的遊戲《毒梟：集團的崛起》則是以電視劇的劇情為基礎，玩家可以選擇販毒集團還是DEA（緝毒局）探員，來決定是讓毒品帝國繼續壯大或是直接瓦解。

本次改編的遊戲《毒梟：集團的崛起》是以電視劇的劇情為基礎。（《毒梟：集團的崛起》遊戲畫面）

遊戲為回合制即時戰略型態的動作遊戲，根據玩家選擇的隊伍以及角色技能將會在戰場上有不同的效果，透過第三人稱的視角可以在最佳的時間點給予對手致命的攻擊，在變化莫測的戰場上，玩家所作出的決定都將會左右整個局面，想要成為一夜致富的毒梟集團還是伸張正義的緝毒探員就看玩家如何抉擇了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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