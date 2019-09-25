《Mario Kart Tour》瑪利歐賽車．手遊孖車 玩法心得／首刷介紹

《Mario Kart Tour》（瑪利歐賽車）手機遊戲版「孖車」已經推出，馬上介紹入門打法介紹、爭勝秘技、抽蛋心得。

手機版《Mario Kart Tour》（瑪利歐賽車／孖車）是基本免費遊戲，可以無限任玩，只要你不斷挑戰並取得金幣，就可以打開更高難度盃賽賽道。原則上，你有技術就可勝出，但這真的只限早期，一來大家未玩慣，二來很多人都未取得強勁的隱藏車和人物，後期如果你要取勝，就要課金買石抽蛋，又或者直接在商店買車、滑翔翼。



（iOS下載連結）（Android下載連結）

波琳是單畫面排水管年代那隻《Mario Bros.》中的女主角，屬首隻限時超隱藏人，要挑戰了頭4個賽事才正式第1抽，所以比較難刷首抽。 首刷目標：Mario前度女友 開game時所有玩家都必定取得冬菇仔，完成首個「瑪利歐盃」會教你抽1次蛋，但其實是假的，必中桃公主、不必刷不會變。直到完成2個盃賽後，手頭大約有40至45粒石，才可正式刷蛋，所以都相當花時間，而且遊戲對角色要求並不太高，可以不用刷。但如果一定要刷，目標就是推出至10月2日才可拿到的「波琳」。

多種花錢方法，月費最實際

這遊戲其實有很多種課金法，基本5石抽1次，蛋池是人物、車、滑翔翼一起抽的，非常之易重複中。你亦可以留意商店的「每日陣容」，直接用打遊戲賺來的金幣去人買車。另外，開game只限買1次的紐約套組曲＄158也算抵買；而遊戲另有一種「黃金通行證」，38蚊／月費用最強的金屬Mario及3部快車，所以個人結論，其實不用抽，情願當它是38蚊月費game玩更好。

（點擊下方圖輯，可更加了解）

+ 5 + 4 + 3

操作簡介：早期無難度．後期要學甩尾

遊戲中的高卡車不設油門，車子會不斷踏油門向前行。遊戲比較易玩，很少會像3DS/Switch版那樣掉下山、被障礙物阻礙前進。至於左右轉向，在開game時可選擇簡單的左／右滑畫面轉向，或者高階的上下左右slide後長按不放進行漂移甩尾，後者對初哥而言更難轉彎，但學會後就可以不斷做「迷你加速」，當你玩到後期，要挑戰150cc／200cc比賽，所有對手都會加速而你不做，車速永遠不及對手，難以勝出。

遊戲必送1隻冬菇仔及1隻公主給你，不必刷，個個人都是中這兩隻。

必學技巧 01.火箭起步

在比賽開前，倒數3／2／1時，數到時一刻馬上按實畫面，數到Go！時同步放手，車子就會極速起步。但如果放手的timing錯，反而會燒引擎阻礙起步。

必學技巧 01.火箭起步

必學技巧 02. 漂移甩尾

只有選擇「手動漂移」才能發動，當車子入彎時，手指向轉賽道轉彎相反方向slide／再接實不放，車子就會開始漂移，保持高速入彎，keep著按實不放並左右滑動，調節車身不要過度轉向撞牆。

必學技巧 02. 漂移甩尾

必學技巧 03. 迷你加速

其實跟漂移屬同一技巧，不過是在直路中運用，照上文指示做出第1階段甩尾，且一直不放手，車尾就會開始出現火花，此時放手車子就會發動「迷你加速」；而當甩尾動作保持得愈久，車尾的火花就會由藍／黃／紫一直變色，成功達到「3段紫火」時才放手，更可以做出「究極迷你加速」！

必學技巧 03. 迷你加速：（左起）第1階段黃火／藍火／紫火／爆發！

必學技巧 04. 道具可向前後掉

在賽道上接觸透明「?」盒子就可拿到道具，有些角色可拿最多3個道具，有些雖只可拿1個，但就會拿到角色的特殊道具。使用方法是點擊一下畫面，就會自動使用。但其實有進階用法，比如掉龜殼就可以向前／向後slide，以對付前／後車。

必學技巧 04. 道具可向前後掉