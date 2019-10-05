【CODE VEIN 攻略】後期最實用道具與鍊血分析推介

【CODE VEIN噬血代碼．攻略】今次是一周目主線為止的最多26個血碼當中，擁有「對狀態異常鍊血的血碼」及「主動吸體力的鍊血」，再加送能夠不損鍊血的最強轉移道具「槲寄生根部」。 （文：N.芝村）

無限版轉移「槲寄生根部」

地區是面對冰焰隨從和御堂的迷宮「棺柩之塔」，西北（左上）某塔內擁有大量白色植物，此地可取得「槲寄生根部」。效果和鍊血「回歸」及道具「回歸者」一樣，是在不損霧粒的狀態下轉移至槲寄生。分別在於「沒有任何次數限制」，動作「比鍊血版快」。只要取得此道具，可安心收回「回歸」讓位給其他鍊血。

沙漠地型的迷宮「沙冠樓閣」、「煙霧鬼城（深層）」及「沙礫鬼城（深層）」會吸冥血，身處上述地區不能隨便發動「回歸」，只有用兩種道具版代替——遊戲流程上，一周目「沙冠樓閣」是在「棺柩之塔」之前發生，只能以「回歸者」暫代。

對狀態異常血碼

之前介紹的可可血碼「莫克留斯」對毒及對緩速，戴比斯「赫密斯」對僵直。後半取得的「厄奧斯」、「倖存者」及「赫非斯托斯」分別可治療「全異常」、「出血」及「封血」

擁有治療全異常「萬能精油」的厄奧斯看似最方便，可是相關血英遲取。加上這招需要「集中力B級」，大半物理系及重裝系血碼不能裝。

-厄奧斯：伊奧血碼，開始凍結靈峰篇時向她談話取得。血英是各地神骸伴侶手上，打倒繼承者後返回她所在地點。

-倖存者：米亞姊弟監護人的血碼，核心和血英在「灰暗洞穴」。

-赫非斯托斯：村雨血碼，開始棺柩之塔篇時向她談話取得，被封鍊血以「戰士」等修復。

主動吸體力的鍊血

原本能回復體力的鍊血是「將自身體力分給同伴來救命」，不過後期血碼「倖存者」及爆機後血碼「黑帝斯」的鍊血當中，分別擁有「殺敵時回復體力」及「吸血時回復體力」的被動鍊血。

雖說回復量少，但對於已熟習回避方法的玩家來說，仍是非常有用。