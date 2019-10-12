暴雪重審 blitzchung 懲罰：歸還獎金停賽期縮短　再煽動玩家杯葛

「Boycott Blizzard」近日一定是遊戲界最大的事件，暴雪在全國玩家心中的地位更一落千杖，大多玩家都有各平台上聲援香港電競選手 Blitzchung（《爐石戰記》玩家），甚至有不少遊戲製作人和廠商公開表示其立埸。時至今日，暴雪為了救回關公，暴雪娛樂總裁 J. Allen Brack 主動回應玩家，及重審對 blitzchung 的判決，可是全球玩家都好像不太受落。

幫聰哥「減刑」？

blitzchung 在《爐石戰記》大師賽的賽後訪問中，戴上面罩和口罩，再說出「五大訴求，缺一不可」聲援香港示威活動的言論，令暴雪就此作出懲罰。內容包括從大師職業賽除名且其於賽季中所獲之獎金將全數歸零。裁決一出後，全國發起杯葛暴雪的行動，認為暴雪是向中國歸邊，打壓玩家的言論自由。鑑於抵制聲音太大，暴雪難以無視玩家要聲討，決定重審對 blitzchung 的懲罰。

暴雪將會歸還所有賽事的獎金，以及把禁賽時時由一年改為半年。同時，當日兩位賽評「偷米」和「易先生」的暫停合作期限也改為半年，不過「偷米」已經公開表示不會再玩暴雪的遊戲和不再參加任何暴雪遊戲的轉播。

暴雪娛樂總裁 J. Allen Brack 回應玩家對 blitzchung 事件的疑問（gamewikia圖片）

暴雪兩邊不是人?

在最新的回應中，暴雪指出：「blitzchung 所表達的特定觀點並不是影響我們裁定的因素...我們在中國的關係並不影響我們的決定」，意思應可理解為發表政治言論不是懲罰 blitzchung 的原因。不過玩家們就不太接受暴雪的反應，認為禁賽決定不論期限，已經是打壓了言論自由，更反用暴雪公司的格言「Every Voice Matters」諷刺其言行不一。暴雪亦在回覆中指出，希望實況和比賽都集中在遊戲之中，希望玩家表達對遊戲的感受和勝利的喜悅。不過，網上也有玩家對此言論作出反擊，大家可看下圖詳細了解，為何玩家們不滿暴雪的決定，以及認為「減刑」只是失敗的公關手段，亦沒有就此事作出任何道歉，因此絕不能接受。

《OverWatch》比賽中，也有關於 Pride Day（同性戀遊行）的內容和活動。因此令人質疑這次懲罰怎會不關政治和中國市埸事，更有玩家指出，如果賽後採訪是高呼「中國萬歲／共產黨萬歲」，那會作出禁賽懲罰嗎？（LIHKG 圖片）

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暴雪（J. Allen Brack）回應事件（按此進入）