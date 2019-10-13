PlayStation 5正式公布！八個關鍵詞讓你更了解PS5新機功能

千呼萬喚！Sony上周終於正式公佈新世代主機PS5將於2020年年尾推出，對於如我一樣PS4主機在家中作戰多年已經呈現不少老化痕跡的玩家來說絕對是特大喜訊（我的PS4已經不能讀碟，現在只可以PlayStation Store下載遊戲）！不過對於PS5的種種新功能你又掌握多少？認識以下這八個關鍵詞，讓你更了解PS5！

Customize SSD．極速讀取時間

PS4好玩，不過每次讀碟時都出現令人生不如死的漫長等待，特別是玩《龍如》、《FF XV》此類大作時，從「Loading」到可以進行遊戲，等待時間簡直恍如隔世。今次PS5使用超高速SSD取代傳統HDD硬碟，Sony強調是專門針對改善遊戲讀取時間而設。轉換了SSD後的PS5，再配合AMD為PS5而研發的世界上首款7nm架構GPU，當處理一些高速移動的遊戲映像時將會更圓融無礙，例如早前推出的《Marvel Spiderman》，當進行快速移動測試時，PS4耗費15秒，而開發中的PS5測試只需花費0.8秒，兩者效能距離 立竿見影。

早前Sony於閉門PS5公布開中，曾示範《Spiderman》於次世代遊戲機的極快讀碟速度。（Sony）

3D Audio．四方八面聲音模擬

「3D Audio」並非我們一般認知的立體聲，PS5上的3D Audio不止利用雙聲道以至多聲道去模擬人類聆聽來自不同方位的聲音效果，而是可以配合VR遊戲，當你進行三維空間移動時，模擬聲音效果可以跟隨行動方向作出即時相應反應，再簡單一點說，就是玩家在VR世界內聽到的聲音跟現實世界一樣，可以從四方八面而來。有了這項新嶄新的聲音技術，未來PS5上的VR遊戲將會更吸引，很想帶著VR頭盔感受被喪屍十面埋伏又或被囡囡簇擁著的聽覺享受。

PS5上的3D Audio可以配合VR遊戲，當玩家進行三維空間移動時，模擬聲音效果可以跟隨行動方向作出即時相應的反應。(SegMent Next)

Haptic Feedback．按壓、搖晃、觸摸

「Haptic」是希臘语，意思是「與觸覺有關」，PS5加入「Haptic Feedback」技術，中文可譯作「觸覺反饋技術」，再簡單一點說，就是「3D Touch」，這個技術只要大家有用過上一代蘋果手機的話也不會陌生，就是大力按壓屏幕將會提供更多選項，這項功能在手提電話上發揮不算太大，但放了在遊戲機上可是好玩得多了，只要開發商在遊戲中加入「3D Touch」功能，玩家便可以透過按壓、搖晃、觸摸來輸入指令，這種不同形式且細微的體感式操作可以為遊戲帶來無限可能性，就當《Love Plus》為例，你以後可以用手指按壓、搖晃、觸摸小早川凜子，單是想想已覺好玩。

「Haptic Feedback」觸覺反饋技術，玩家可透過按壓、搖晃、觸摸來輸入指令，這種不同形式且細微的體感式操作可以為遊戲帶來無限可能性。(interesting Engineering)

Adaptive Triggers．細微觸感享受

「Adaptive Triggers」中文可譯作「自適應觸發器」技術，同樣是來自手掣全新觸控技術的一個分支，而將技術將會集中於手掣的「R2」及「L2」之上，玩家可以從這兩個按鈕感受到阻力。「R2」及「L2」按鈕加入了阻力反饙，意味開發者將能夠「對觸發器的阻力編寫程式」，對於一些細微類的觸感遊戲如音感又或賽車遊戲可以擁有更多層次的表現，玩家玩這類遊戲時將擁有更豐富的感受。

「Adaptive Triggers」自適應觸發器技術，「R2」及「L2」按鈕加入了阻力的反饙，對於一些細微類的觸感遊戲如音感又或賽車遊戲可以擁有更多層次表現。(Wepc)

8K Ultra HD．前提要有UHDTV

現在三歲小朋友也知道HD是指高清，不過對「UHD」則相信比較陌生，所謂Ultra HD（超高清解像度），其解像度達到7,680×4,320，也稱為4320p，共有33,177,600像素，是4K的4倍，Full HD的16倍。雖然聽到「8K」解像度令人很興奮，不過在眾多PS5新機能中這是令我最不感亢奮的一項，原因並非我不喜歡高解像度遊戲，而是現今在香港市面上根本很難找到一部8K電視。當然不排除到了2020年年尾PS5推出時市場上會有更多8K電視（UHDTV）選擇，但相信價格也十分高昂，對我這等窮鬼玩家來說只能望門興嘆。

要感受解像度達到7,680×4,320（也稱為4320p）的8K「Ultra HD」（超高清解像度），前提是你的家必需先擁有一部Ultra HD電視。(Vecteezy)

BD-XL．海量資料一碟收納

雖然Sony並未正式公佈PS5會使用「BD-XL」光碟，不過按照早前公佈的消息以及兩者整體規格來說，PS5應用「BD-XL」光碟的呼聲確實非常之高。「BD-XL」光碟是去年Sony公佈的一個全新Blu Ray光碟規格，就是擁有四層儲存體壓縮到128GB、每層都能夠容納32GB的資料。換而言之，未來的遊戲開發商再不用擔心儲存量的問題，無論遊戲資料有多海量，都可以一碟收納。Sony已於去年嘗試在市場握售，每隻可錄製的「BD-R XL」128 GB光碟零售價約為1500日元，非常廉價。

「BD-XL」光碟是去年Sony公佈的一個全新Blu Ray光碟規格，就是擁有四層存儲體壓縮到128GB、每層都能夠容納32GB資料。(Amazon)

PS5宣佈向下兼容PS4遊戲並不止是「在PS5上可以插入PS4光碟」這麼簡單，而是可以將本來PS4已經在遊玩的資料完全過渡至PS5上。(TweekTown)

Backward Compatible．完美承接PS4

PS5宣佈向下兼容PS4遊戲，玩家可以在新主機上繼續遊玩PS4作品。不過這項技術並不止是「在PS5上可以插入PS4光碟」這麼簡單，而是可以將本來PS4已經在遊玩的資料完全過渡至PS5上，例如像堂本光一玩了900日《FF XI》的資料，可以完美在PS5上承接。可以想像這種傳送將不會是透過傳輸線，而是利用雲端傳送。也因此可以推斷，SONY將會為PS5特別成立一個專為遊玩PS4而設的伺服器群組，就像Xbox One向下兼容Xbox360遊戲一樣，分別在於PS4的遊戲質與量都比前者豐富得多，因此預計即使PS5推出後，依然有大量玩家利用新機玩固有的PS4遊戲。

Wireless VR．終極「向左走向右走」

早在今年3月，網上已經流傳Sony正在開發一個全新型號的虛擬實境頭戴裝置PlayStation VR，而這個裝置的最大特色是它改為無線設計。日本早在三月的其中一個營運管理的專利資訊平台中顯示，Sony正申請以無線化形式使用PlayStation VR 裝置專利，而且已經獲得批准，相信將成為下世代「PS5 VR」裝置。如果PS5 VR裝置可以無線操控，那麼VR遊戲的活動自由度將會大幅增加，玩家不單止可以隨意行動，做到真正的「向左走向右走」，這對於遊戲設計來說有了更多的可能性，更多虛擬實境相關應用的遊戲類型將會出現，開發商可製作出更多比以往更有趣的VR Game，不過會否帶著頭盔胡亂走走到出露台跌落街則有待觀察。

Sony暫時只公佈向下兼容PS4遊戲，但可以預計未來將會進一步公佈向下兼容更多舊機種，包括PS、PS2及PS3，畢竟中古遊戲佔有很大市場。(Playstation Blog)