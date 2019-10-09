【手遊】戰車世界：閃擊戰 SEGA聯乘 《戰場女武神》火神戰車參上

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【戰車世界：閃擊戰】手機遊戲版《戰車世界》：《World of Tanks Blitz》Wargaming Mobile 與 SEGA Games合作推出聯乘活動，推出限時《戰場女武神》火神戰車，聯同其他與Wargaming 合作推出的聯乘戰車隊，成為另一坦克勢力！

火神戰車 混合陣營登場

SEGA戰略RPG遊戲《戰場女武神 4》中，火神戰車 (Vulcan) 隸屬第502重戰車營，而與《戰車世界：閃擊戰》的合作中，火神戰車 聯同其他與遊戲合作的戰車一樣， 將加混合陣營（Hybrid Nation），同時在Hybrid Nation中的聯乘戰車亦有《戰鎚40K》(Warhammer 40K)。

TIER 1-4的火神戰車美術圖 【Wargaming.net】

在《戰車世界：閃擊戰》登場的火神戰車更具真實感 【Wargaming.net】

火神戰車 初始數值未算最強（防護力 48%、火力 40％、有效射擊 55%、機動 36%），尤其機動力是弱點，但裝甲及武器等有效打擊力較出色，在掃蕩或強攻時可得到更強的前線支援。

《戰場女武神》系列戰車即日起至10月18日17:00前在遊戲中以代幣購買。

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