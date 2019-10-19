《Borderlands 3 邊緣禁地3》遊戲評測：不玩可惜的佳作！

【Borderlands 3 邊緣禁地3．Game評／評測】可能不少香港遊戲玩家都仍在全力打「芒亨」，但不得不說最近一兩個月真的有不少好遊戲推出，像是上月的打寶射擊遊戲《邊緣禁地3》便是完全不在芒亨之下、應該要抽時間一玩的佳作，以下送上遊戲簡評。

畫面全面升級

作為玩過2代再來玩今次Borderlands 3的玩家，其中一個最強烈的感覺就是畫面質素提升了相當多（畢竟上一集也是7年前的事了）。雖說Borderlands以其打寶射擊玩法聞名，但獨特的畫風和美術風格也是系列一大賣點，而Borderlands 3就完美地保留了既有畫風的同時將畫面表現全面提升，說是這種風格下的究極體現也不為過了。

之前試玩報告時也貼過的畫面對比：

必須一讚是遊戲在PS4下，亦基本上能夠維持在60FPS（當然一些較大的場景或敵人多時還是會有些掉幀的情況）；是說射擊遊戲大概是體驗最受FPS影響的遊戲種類，如今遊戲在PS4上的表現也相當出色，對於沒有強勁效能PC的玩家來說實在是喜訊。

+ 2

但另一方面畫面雖然提升了很多，但不知道是不是因為畫面的色彩、對比度和線條太過強烈，筆者個人的情況是遊戲玩久了就會有少許眼花/頭暈；而Borderlands 3每個章節都有一定的長度，基本每打完一個主線關就要小休一下（以前玩Borderlands 2時沒有這個問題，也可能單純是因為筆者年紀大了）。

新角色討喜 大量舊角登場服務粉絲

如果有玩過Borderlands 2，保證你今集會玩得特別開心，不單因為畫面質素提升，更因為會有大量Borderlands 2的角色以至可操縱角色登場（反正遊戲已推出一段時間了不算劇透了吧？），可以說是粉絲服務滿滿了。而新的四位可用角色也同樣充滿魅力，傳承了系列經典的抵死對答，筆者個人最喜歡外表沉著幹練但原來是個有點失常（其實已可說是瘋狂了）的贊恩。

新槍、新技能組玩法多變

Borderlands 3其中一個宣傳口號是「超過十億支槍」，當然這其中有很多重覆（只是數值有所不同），但今集確實新加了很多新效果、槍械技能（以及可射出去的子彈），遊戲中甚至有一枝槍是發射芝士漢堡，在Borderlands 3中沒有不可能，只有想不到。而技能樹系統也比之前大幅強化，過往每個角色只有一個主動技能（戰術技能），今集則改為有三個可以隨時切換，亦有多種模組來提升或變化主動技能的效果和特性，玩法十分多元化，而在升等、推主線期間玩家所使用的武器和流派也會隨著拿到的戰利品而不停改變，大大增加遊戲的耐玩性。

連線功能超方便 撳個掣即同朋友一齊玩

之前的訪問中有提到Borderlands 3想要加強互動和連線遊玩的體驗，這點在遊戲成品中也很好地體現了出來：玩家在暫停遊戲的畫面中可一鍵邀請朋友 / 加入至其他線上朋友的世界中，就算兩者進度、等級不同亦可以自由連線，而遊戲亦會自動調整敵人數量和等級，玩家也分別得到和自己等級相應的掉落物。不單如此，玩家也可以隨意交易或贈送（直接丟在地上就可以了）武器或物品其他玩家，如果兩位玩家之間進度相差不是太多，等級較高的玩家只要讓出一些武器，讓等級較低的玩家一升等就可換裝，便已是很大的幫助。

進度較慢的玩家加入進度較快的世界亦可以一同打主線任務；而進度較慢的玩家陪同較快的玩家完成主線任務的話，在回到自己世界時可選擇跳過在別人世界處完成的主線，相當的貼心，不用怕和朋友一起玩後還要自己追一次進度浪費時間。

可以一鍵加入，同理房主也可以一鍵踢人，真的超級方便。

總結：不玩可惜的佳作

雖然前有Monster Hunter World ICEBORNE，後有Death Stranding、G Gen、星戰Fallen Order等大作相繼推出，但依然不損Borderlands 3是個應該抽時好好一玩的佳作（其實香港以外大部份地區是Borderlands比MH還要紅啦）。當然一個人玩的話多少有點美中不足，若能找兩三個朋友一起入坑就最好了；若然有獵人朋友最近「狩獵過度」有點疲倦的話，不妨一起轉去Borderlands 3，在那瘋狂又奇趣的銀河系中冒一冒險吧！