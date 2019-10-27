【異塵餘生 76】推「Fallout 1st」災難級多Bug　付費玩家呻中伏

Bethesda 在近期推出了《異塵餘生 76》月費年費服務「Fallout 1st」後，可說是受到了不少的抨擊，不過雖然許多玩家認為價格過於昂貴，且也不滿買斷制又加入選擇性月費機制的做法，但其所提供的好處都是玩家期望已久的內容，因此還是有不少人買下了服務，嘗試體驗私人世界以及無上限資源收藏庫的好處。

不過《Fallout 76》這項服務上線後，為付費玩家所帶來的只有災難般的體驗。私人遊戲服務理當是玩家獨自一人在全新的世界中冒險，但卻發現他們所處的世界卻有被擊殺的 NPC 以及資原被搜刮過的痕跡，認為付費玩家所獲得的並不是新的遊戲世界，而是被其他玩家使用過的世界。

+ 3 + 2

而私人遊戲的問題並不只有如此，玩家還發現即便是私人遊戲，好友可在不受系統阻撓的狀況下直接加入，讓許多購買「Fallout 1st」的人大感不滿。另一項嚴重的問題便是服務所提供的無上限資源收藏盒，雖然玩家確實可投放大量資員進入該收藏盒，但投入的資源也就像是進了黑洞直接消失，即便重新登入遊戲也未見蹤影，讓遊戲的炎上程度更上一層樓。

開心的將大量資源放進無上限收藏盒，卻發現資源全數不見蹤影（「Fallout 1st」畫面截圖）

雖然以 Bethesda 過往的風格來看，會有 Bug 出現並不太讓人意外，但這次所採用的是玩家需定期支付費用才能獲取的服務，一上線就出現各種嚴重問題，可不是個道歉並慢慢修復就能解決的事故，若沒好好處理的話，可能還會面臨一波「Fallout 1st」退費潮，對《異塵餘生》系列的名譽來說也會是一波重創。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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