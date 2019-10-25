《三國志14》公開「內政」詳細資訊　戰鬥「陣形」變化多端

臺灣光榮特庫摩24日宣布，歷史模擬遊戲《三國志》系列最新作《三國志14》（Windows／PS4）的內政系統詳細資訊，本次公開地區委任官的任命及其效果、裁奪中的提案等內容。

進行地區開發，在領地占領中活躍的「地區委任官」

《三國志14》中由都市構成的各地區設有金錢等收入，只要於各地區的「府」任命地區委任官，就可以進行該地區的開發（商業或農業等），並帶來金錢收入等。根據地區委任官的能力或性格，其擅長開發的領域也會有所不同，每個地區要如何開發都需謹慎評估，武將及地區的取捨選擇將是邁向富國強兵的捷徑。

地區委任官在每回合會自動進行被任命地區內的占領，以擴大勢力土地。因此玩家不僅可以輕鬆進行領地內的占領，還可以通過在部隊奪取府後立即指派地區委任官達到擴展領地、切斷敵軍兵站等效果，實現與軍事連動的「進攻型內政」。此外，領地的擴大程度將取決於委任官的魅力與個性，像是擁有個性「名聲」、善於內政的武將對於占領具有影響力，活躍的機會也特別多。

武將們的「提案」：在各種局勢中提出自己的意見

武將除了接受君主的命令執行各種指令外，也會自行思考評估局勢，將對勢力必要的事情「提案」給玩家。「提案」內容五花八門，像是對敵方部隊設下策略、舉辦宴會等。武將提出的意見也與其個性相符。特別像是擁有個性「智囊」的武將，在提案中登場的次數也較多，對勢力而言是相當重要的人才。

「提案」會於每回合執行，可從裁奪指令中確認。參考大家的意見，決定該實行哪個提案也是內政的一環。依照周圍的狀況來做出正確的選擇，將可以開拓前往勝利的道路。

戰線的關鍵「提案」及防禦要地的「關隘」

即便在反覆進行面與面的攻防戰中，都市仍是重要的據點。滿足一定條件後都市可以擴張規模，規模擴張後除了耐久力會得到提升之外，可儲備的金錢及兵糧也會增加，獲得各式各樣的恩惠。一部分都市也備有戰法，可在敵我交戰時發動戰法進行反擊。

都市之外，「關隘」也是重要的據點。「關隘」中有守衛洛陽的鐵壁「虎牢關」、抵禦北方外敵的「陽平關」等，還可以駐守部隊在此。「關隘」和部分都市一樣可以發動戰法，以堅固的防禦擊退敵方部隊。

「關隘」對進攻方來說相當惱人，但對防守方而言是值得信賴的存在。要如何攻略或如何活用於防備，「關隘」將大幅左右據點攻防的走向。

左右戰況的「陣形」，及水戰的主角「船」

編成部隊時可選擇「陣形」，「陣形」有強化機動的「錐形」、長於防禦的「方圓」等共 13 種，依照各種局勢選擇適當的陣形，可以讓戰況走向變得更有利。有些「陣形」強於平野上的戰鬥，而也有些陣形在攻城戰時可發揮極強的威力。若是擁有可用於攻城陣形的武將則可編成攻城兵器。攻城兵器包括在對據點的士兵攻擊時可發揮其威力的「井闌」，可大幅減少據點耐久值的「衝車」，對士兵及耐久值都給予一定攻擊力的「投石」等。

+ 5 + 4 + 3

此外，水上戰時必須選擇陣形「船」。「船」裡包括不需在施政中強化水軍就可以使用的「走舸」，比走舸性能更好且只需在施政中強化水軍就可以使用的「蒙衝」，以及需要在施政中將水軍強化到最高才可使用的、具備遠距離攻擊的上級船「樓船」等。強於水軍政策的吳軍可以自由運用上級的「船」。而由於吳軍擁有較多個性為「水戰」或「操舵」的武將，因此可在長江發揮驚人的實力。玩家也可以在遊戲中重現以少勝多的名戰役赤壁之戰。

《三國志14》產品介紹 遊戲類型：歷史模擬遊戲 對應平台：Windows®／PlayStation®4 發售日期：2020年1月16日（四） 遊戲分級：普遍級 遊戲人數：1人 早期特典：發售日起2週內限定免費下載，可獲得全平台共通特典劇本「夷陵之戰」 ※可自Steam®/PlayStation™Store下載。 ※發布期間為發售日起2週內（2020年1月29（三）止）。沒有日後再次提供下載的預定。 典藏版同捆內容：遊戲軟體、三國志14 原聲帶配樂光碟、三國志14 KOU SHIBUSAWA秘傳攻略資料&武將美術畫冊、三國志14 特製武將資料夾5款一組

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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