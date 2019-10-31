PS4《碧藍航線Crosswave》繁中版2月推出　限定版送Q版Figure

發行商傑仕登宣布，以知名智慧型手機遊戲《碧藍航線》（アズールレーン）為題材製作的 PS4 專用進擊海戰角色扮演遊戲《碧藍航線 Crosswave》繁體中文版，確定將於 2020 年 2 月 13 日於亞洲正式發售，同時也公布建議售價、首批預購特典以及限定版內容物相關商品資訊。

《碧藍航線 Crosswave》PS4一般版

建議售價 港幣438元

‧預購特典：《碧藍航線 Crosswave》透明卡 一份（一份共 2 張）

《碧藍航線 Crosswave》限定版

建議售價 港幣848元

‧特製外盒

‧設定集畫冊(約96頁，B5大小)

‧音樂原聲帶廣播劇 CD

‧“島風” Q 版小公仔

‧B2 布海報（中文版獨家）

‧預購特典：《碧藍航線 Crosswave》透明卡 一份（一份共 2 張）

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遊戲簡介

《碧藍航線 Crosswave》是以知名手機遊戲《碧藍航線》為題材製作的「進擊海戰角色扮演遊戲」。

四大陣營中的「皇家」、「白鷹」、「重櫻」及「鐵血」陸續有新成員加入，大家感情融洽地每天一起練習。就在此時，四大陣營決定聯合舉辦「聯合大演習」，而只有被挑選上的成員才能夠參加這次的活動，因此每一位成員都顯得鬥志高昂！然而…為什麼要突然舉行聯合演習？幕後的策劃者又是誰？隱藏的謎團、邂逅以及巨大野心，一場前所未有的全新海上戰爭就此揭開序幕！

產品資訊 ‧遊戲名稱：碧藍航線 Crosswave ‧遊戲類型：進擊海戰角色扮演遊戲 ‧開發•製作：Idea Factory/Compile Heart/Felistella ‧亞洲版發行商：傑仕登股份有限公司 ‧香港經銷商 : Game Source Entertainment ‧對應平台：PlayStation 4 ‧發售日期：2020年02月13日 ‧建議售價：一般版港幣438 典藏版港幣848 ‧語音：日文 ‧字幕：繁體中文 ‧年齡分級：輔15級

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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