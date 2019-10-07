【碧藍航線．攻略】要刷首抽、初期艦要選誰？新手Q&A集

繼《碧藍航線》艦B中的艦船角色後，相信大家都對遊戲欲欲若試。是時候整理初心者初心者可能會問及的遊戲問題：初期艦應選誰？遊戲要否刷首抽？以下讓我們為大家一一解答。 （註：以下截圖為部分取自日服）

初期艦應選哪一位？

選擇哪一位都可以。因為遊戲獲取角色很輕鬆，遊戲初中期必定有機會建造／打撈出「御三家」，且三名初期艦都很強，到遊戲後期一樣可成為主力。

需要刷首抽嗎？

筆者並不建議特別刷首抽，又或是更準確地說是：不需要。由於至遊戲後期版圖（9圖以後），沒有N艦或R艦會感到吃力的關卡，也沒有「缺少這艦就打不過」的情況。同時高稀有度等於高油耗，太依賴高稀有度角色會讓油消耗特別快。

初期艦要選誰？答：其實哪都可以，反正另外兩位很容易入手。（遊戲截圖）

遊戲設定可設定60頻，這是艦B在UI大更新時搭載的新功能，讓遊戲玩起來更順暢。（遊戲截圖）

遊戲支援模擬器在電腦上玩嗎？

支援，玩家可使用目前常用的模擬器，如BlueStacks、NOX等遊玩。

怎遊戲感覺卡卡的？

在設置裏可把預設的30 FPS調高至60 FPS，畫面會變得更流暢，但手機或平板的消耗電量也會增加。

語音和L2D呢？

語音和L2D更新需在設置中另外點選資源下載，留意每次版本更新時也需要另外手動下載。

遊戲設有自動模式，不想手動刷圖交給電腦自動就可。（日服遊戲截圖）

遊戲的戰術地圖畫面，目前最多只能出擊兩個艦隊。但日服二周年時有說過未來會增加可出擊3至4艦隊的遊戲模式。（遊戲截圖）

被擊破會沉船嗎？

不會，此遊戲沒有悲壯感。

角色有疲勞度嗎？

有，但疲勞增加緩慢至可忽略程度，除非一直出擊或遭擊破。遭擊破會快速增加疲勞，疲勞出擊會降好感度。疲勞可以在後宅中回復。

油太缺了！

遊戲每場戰鬥都需要油耗，想刷船升級同時減少油耗，方法就是減少出擊船的數量，如只用3船就能過的圖無需出擊6船。另外角色稀有度愈低油耗也愈少。

錢太缺了！

遊戲初期因各種不足，為買裝備箱、升級裝備或建船，錢的需求很大。但無需擔心，因遊戲錢的入手速度非常快，勤遠征下每天收入1.5至2萬金幣並不困難。在遊戲中後期錢一定是溢滿狀態，缺錢只是新手現象。

方塊太少了！

遊戲方塊的用途只有一個：建船。相比油和錢方塊獲取的數量有限，若想在每次活動時都留有足夠資源拼限定角色，平常就建議不要浪費方塊胡亂建船。

委託（遠征）資源回太少！

這其實是假象，艦B的資源平衡是回收快，但同時消耗亦很快的設計。若玩家「一直肝」或一直建船的確會令資源很快見底，但只要封港一至兩天，除方塊外資源都會瞬間升回去。油錢溢滿是老玩家常見的情況。

裝備太缺其實也是新手現象，金箱到後期是多到不想開的。（日服遊戲截圖）

後宅可以提升經驗，擴闊和購買家具可增加舒適度。注意家具購買後不用放出來也會自動增加舒適度。（日服遊戲截圖）

艦B有好感度系統，好感升至100後可以購買戒指「結婚」，婚後角色的強度會稍為增加。部分角色有專用的婚紗。（日服遊戲截圖）

裝備太缺了！

遊戲初期裝備主要來源是裝備箱，而金箱開紫裝是日常便飯。幸好遊戲的錢很容易到手，稍為忍耐每天開箱還是可以在一至兩個月內集齊基本裝備。

等級應如何提升？

除了出擊、掉後宅外，800至1200油耗的長時間委託（遠征）是重要的升級來源，請多善用。

甚麼時候才限界突破？

首先台服跟隨日版，0突下只能升至70等，而艦船的油耗是跟隨等級連同突破次數上升的，因此突破必然會大量增加油耗。不過筆者認為應否突破是看需要，如玩家初期還在刷3-4時，就無需要2突甚至3突，因為關卡強度不需要。

布里很缺不夠用！

遊戲免費入手布里的方法很多，不論是紫還是金布里只要每天完成任務就能定期到手，長遠而言是供過於求的。耐心一點即可。

赤城和加賀怎樣都撈不到！

請折哀，無限3-4是所有指揮官的必經之路。（筆者在日版花了半個月刷3-4）

在Hard困難版圖一樣可以刷到艦，機率無從得知，一切只是運氣。（日服遊戲截圖）

此遊戲的SKIN相當多且推出頻率很高，也是主要的課金要素。三笠的賞櫻服裝，舊UI的截圖。（日服遊戲截圖）

這遊戲坑錢嗎？

首先艦B轉蛋消耗的資源平常可持續獲得，轉蛋機率亦相當高，課金的紅鑽石一般主要花在購買SKIN和擴展港口部分。SKIN雖可直接購買但推出量很多且頻密，對全收集有執著的可能要注意。

這遊戲很農嗎？

遊戲初期可能因什麼都缺乏而頗花時間，但當擁有一定戰力後，就可變得十分輕鬆。艦B相比一些著名作業遊戲相當悠閒，即使是開發艦（台服未實裝），無需刻意農也可保持1至2個月內建造一艘。另外遊戲平常每兩星期推出小型活動，每兩至三個月一次大型活動。

這遊戲有很多線下活動？

不論陸服或日版的線下活動頗為豐富，陸服曾與LAWSON連動推出主題店，也舉行過主題温泉。日服4月舉行的橫須賀三笠戰艦博物館連動，將會在明年再度舉行。遊戲也會在Comic Market一類的活動中展出，周年活動已連續兩年在秋葉原盛大舉行。

這遊戲怎那麼色氣的？

你現在才知道？